‘Sandokán’: ¿dónde se puede ver la serie de Can Yaman al completo en España?

Las producciones turcas son un rotundo éxito en nuestro país, y las cifras lo reflejan a la perfección. Con el objetivo de entretener a sus espectadores con el mejor contenido, Telecinco ha presentado Sandokán. La ficción turca ha sido muy pedida por los fans de Can Yaman, el gran protagonista. Y es que ha sido un auténtico fenómeno en Italia, Turquía y Latinoamérica. En España, parece que se seguirán los mismos pasos. Pues, el recibimiento que ha tenido el público en su semana de estreno ha sido arrollador. Un dato que no ha dejado indiferente a nadie, y menos en estas fechas.

Tal y como se ha presentado, la producción nos presenta a Can Yaman como un pirata indomable. La historia se sitúa en Borneo, en el año 1841. De esta manera, en uno de sus abordajes, libera a un prisionero que manifiesta que Sandokán es el guerrero que está escrito en la antigua profecía. El encargado de liberar a su pueblo del dominio de los extranjeros. La vida de Sandokán cambiará para siempre tras llegar a la isla de Labuán. Pues, es ahí donde conoce a Marianna Guillonk.

La joven es conocida como la «perla de Labuán». Una mujer de 21 años que no quiere vivir una vida monótona ni atada a ningún hombre, pero todo en lo que creía cambiará al conocer al pirata. La atracción entre la pareja es completamente indiscutible desde el primer momento. Y es que será así como comiencen su historia de amor. Pues, además, comparten ideales y objetivos similares. Sin embargo, Lord James Brooke no se los pondrá nada fácil.

¿Dónde se puede ver ‘Sandokán’?

Como citamos en líneas anteriores, Sandokán se emite en Telecinco. La cadena líder de Mediaset España le ofrece a sus espectadores la oportunidad de ver la producción cada semana, puesto que todos los miércoles, a partir de las 23:00 h (hora antes en las Islas Canarias), se emite un nuevo episodio. Por otro lado, en el caso de no poder verlo en directo, también es posible gracias a la app de Mediaset Infinity.

Para disfrutar de Sandokán sin necesidad de verlo en directo por televisión, tan solo es necesario descargarse la aplicación y crearse un usuario. Pues, el grupo de comunicación permite ver el contenido totalmente gratis. Una alternativa muy positiva para aquellos a los que no les venga bien el horario de su emisión en televisión. Asimismo, según se ha podido saber, la ficción está compuesta por un total de ocho capítulos. Una serie de entregas que presentan una duración de casi una hora cada una. Sin lugar a dudas, estamos ante uno de los estrenos más esperados del 2026.