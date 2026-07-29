La madre de una de las implicadas en la agresión a una niña en Moguer: «No le he dado esa educación»

En los últimos días, se ha hecho viral en redes sociales un vídeo en el que cuatro menores agreden a otra adolescente en Moguer (Huelva). Sonia, madre de una de las agresoras, ha hablado públicamente por primera vez sobre lo sucedido, a través de Y ahora Sonsoles. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que desconocía lo que ocurría hasta tiempo después. Pero no todo queda ahí, puesto que no ha dudado un solo segundo en pedir perdón a la familia de la menor que ha sido agredida.

Entre lágrimas, la entrevistada ha querido explicar en el programa de las tardes de Antena 3 que los hechos en cuestión tuvieron lugar «hace un mes, a finales de junio» y que las menores implicadas en esta situación mantenían una amistad. «Esas niñas eran amiguitas», comenzó explicando. Y añadió: «Mi hija decidió tomarse la justicia por su mano sin comentármelo. Yo no sabía nada». Lejos de que todo quede ahí, la madre de la agresora aseguró que jamás imaginó que su hija pudiera llegar a participar en una agresión de estas características. «Yo no era consciente. Jamás me imaginé que mi hija podía hacer algo así. Yo no le he dado esa educación en casa. Jamás pensé que esto podía pasar», explicó.

Pero no todo queda ahí, puesto que la entrevistada por el equipo de Y ahora Sonsoles dio detalles de la conversación que tuvo con la menor en cuanto conoció lo sucedido. «Le dije que en qué momento se le ocurrió hacer eso, pudiendo hablar conmigo y solucionar las cosas de otra manera. Ella no pensó», confesó.

La madre de la agresora denuncia amenazas: la familia ha tenido que abandonar Moguer

Desde que fue conocedora de los hechos, no solamente castigó a su hija, sino que se puso en contacto con la madre de la adolescente agredida para pedirle perdón: «Ella lleva castigada desde el mismo momento en el que me enteré. Llamé a su madre pidiéndole perdón. Lleva un mes castigada, sin salir, sin teléfono, sin nada. No voy a permitir que mi hija haga este tipo de cosas».

Pero no todo queda ahí, puesto que la madre de la agresora también ha denunciado las consecuencias que está sufriendo la familia desde que el vídeo de la agresión se hizo viral: «Mi hija está muy mal. La hemos tenido que sacar del pueblo. Estamos recibiendo amenazas y acoso diario». Y añadió: «Me han dado una paliza en la puerta de mi casa. Tenemos muchísimo miedo. Sé que no es justificable lo que ha hecho mi hija, pero la violencia no se combate con violencia».

Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Esto está en manos de quien tiene que estar. Pido que se pare esto ya. Por mi parte, mi hija no volverá jamás a hacer algo así. Yo estoy muy en contra de la violencia». Sea como sea, es más que evidente que esta violencia acción por parte de cuatro menores va a tener consecuencias.

El Ayuntamiento de Moguer emite un comunicado

Ante los graves hechos ocurridos en el municipio y la difusión del vídeo en redes sociales, el Ayuntamiento ha querido expresar lo siguiente en un comunicado: «En primer lugar, queremos expresar nuestra más firme condena y nuestro absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, intimidación o acoso, ya sea de carácter físico, verbal o psicológico. Ninguna conducta que atente contra la dignidad, la integridad o el bienestar de una persona tiene cabida en nuestra sociedad, especialmente cuando afecta a menores de edad».

Entre otras cuestiones, han aclarado que «el Ayuntamiento de Moguer no ha permanecido al margen, activando todos los recursos municipales necesarios para atender esta situación. Desde el primer momento, hemos estado colaborando con las autoridades implicadas en la investigación y hemos mantenido un contacto permanente con la Guardia Civil, que ha trasladado los hechos a la Policía Judicial».

Y añaden: «Asimismo, en el ámbito de nuestras competencias, se ha abierto un expediente relacionado con la investigación de los hechos (…) Desde el primer momento, se activaron los equipos municipales de intervención psicológica y social que ya están acompañando y ateniendo las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo de todo este proceso». Además, quisieron trasladar un mensaje de tranquilidad, haciendo hincapié en que la investigación va a seguir su curso.