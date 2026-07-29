El actor y músico Jared Leto es el protagonista de Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret, un nuevo documental de la BBC en el que diez mujeres relatan cómo conocieron al líder de Thirty Seconds to Mars y le acusan de presuntas agresiones sexuales ocurridas entre 2002 y 2016, cuando ellas eran adolescentes. Según ha explicado la propia cadena, Leto no ha respondido a ninguno de los intentos de contacto para dar su versión de los hechos ante la BBC. Los testimonios de las presuntas víctimas hablan de relaciones sexuales siendo menores de edad, llamadas de contenido sexual y hasta supuestas amenazas de violación por parte del artista. Su nombre ahora mismo queda muy tocado y su reputación en el cine y en la música seguro que se verá muy afectada hasta que se aclaren todas estas acusaciones.

Una de las mujeres asegura haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra relata que el actor la amenazó con agredirla sexualmente cuando tenía 19 años, tras quedarse a solas con él de forma inesperada en la habitación de un hotel. Una tercera describe haber mantenido relaciones sexuales con el actor siendo menor de edad en California, con 17 años, algo que se clasificaría legalmente como violación estatutaria.

Una cuarta mujer relata haber sido objeto de llamadas telefónicas de contenido sexual explícito por parte del actor cuando tenía 16 años, además de una proposición directa para mantener relaciones sexuales. Después, según su testimonio, se le habría hecho llegar un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar públicamente, documento al que tuvo acceso la BBC y que ella se negó a firmar.

Otra mujer más asegura que, con solo 14 años, Leto ordenó a un guardia de seguridad que la llevara tras el escenario en un festival de música después de hacerle un comentario obsceno sobre su cuerpo durante una sesión de autógrafos; según su relato, cuando la madre de la joven pidió explicaciones por lo ocurrido, el actor repitió el comentario sin cortarse un pelo, pese a tener a un adulto enfrente.

«Esto ocurrió hace 25 años… y se ha salido con la suya»

En total, diez mujeres han participado en el documental de la BBC que está disponible en YouTube, pero que la cadena pública británica ha decidido bloquear en España, por lo que ahora mismo es imposible verlo de forma legal. Sí se puede recurrir a una VPN, aunque este movimiento apunta a que podría llegar a nuestro país en alguna de las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o Apple TV.

Nueve de ellas han compartido su testimonio públicamente por primera vez. Todas aseguran haber conocido a Leto entre 2002 y 2016, cuando el actor tenía entre 30 y 40 años; hoy tiene 54. Una de las presuntas víctimas resume así su sensación más de dos décadas después: «Esto ocurrió hace 25 años… y se ha salido con la suya».

El documental recoge también el testimonio de dos hombres que trabajaron durante años con Thirty Seconds to Mars, la banda de Leto, que es un grupo de enorme éxito en el mundo del rock y el indie en todo el planeta. Estas dos personas reconocen lo incómodo que se sentía el equipo por la forma en que el músico interactuaba con las adolescentes, a veces invitándolas al camerino, su casa o al hotel en el que estuviese alojado. «Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande», asegura uno de ellos.

Unas acusaciones que ya venían de atrás

Las denuncias contra el actor de Escuadrón Suicida y Dallas Buyers Club no son nuevas. En 2025, la DJ estadounidense Allie Teilz aseguró en redes sociales haber sido agredida por Leto cuando tenía solo 17 años, un testimonio que animó a otras mujeres a relatar experiencias similares. Ese mismo año, otras nueve mujeres denunciaron ante el medio estadounidense Air Mail conductas sexuales inapropiadas por parte del actor. Como ha vuelto a ocurrir ahora, Leto negó entonces todos los testimonios.

Pese a que el documental no está disponible en España por el momento, sí se pueden ver algunos momentos en las redes sociales de BBC, como este adelanto que puedes ver en el siguiente vídeo.