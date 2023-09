Jared Leto se sincera sobre su adicción a las drogas: «Nunca dije que no a nada»

El actor Jared Leto se ha sincerado como nunca sobre su pasado más oscuro. Tal y como él mismo expresó, tuvo un punto de inflexión hace tiempo, uno que le alejó de las muchas drogas que consumía, según el mismo contó durante su participación el podcast de Apple Music con Zane Lowe.

A sus 51 años, el ganador del Oscar aseguraba que aprendió muy de niño lo que eran las drogas, por lo que las normalizó. «Crecí en un ambiente en el que siempre había drogas. Me refiero, sabía cuál era el olor de la marihuana desde muy, muy pequeño», revelaba en el citado podcast.

Además, Jared Leto iba más allá y contaba una anécdota sobre el asunto: «Recuerdo ir andando entre unos arbustos o algo así cuando era pequeño y decir ‘oh, alguien está fumando porros’. Y los otros niños quedarse diciendo, ‘¿a qué te refieres? ¿Qué son porros?’», revelaba.

