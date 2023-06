Jared Leto escala sin arnés un castillo italiano para promocionar su nuevo álbum

Jared Leto no solamente arrasa con sus proyectos interpretativos y musicales, sino que también por su personalidad absolutamente arrolladora. Si hay algo que caracteriza al estadounidense es que no hay nada que se le resista, por muy loco que sea. Un claro ejemplo lo encontramos en la curiosa forma que ha escogido para promocionar el nuevo álbum de su banda.

¿Qué se le ha ocurrido esta vez? Nada más y nada menos que escalar el muro del impresionante Castillo Sforzesco, que data del año 1499, situado en Milán, en Italia. Muchos han sido los turistas y curiosos que se han acercado hasta el lugar para divisar la peculiar escena. Algo que ha provocado que muchísimos medios locales se hicieran eco de lo sucedido.

¡Y no es para menos! Todo comenzó cuando Jared Leto se encontraba realizando entrevistas promocionales por el nuevo álbum de su banda, It’s the end of the world but it’s a beautiful day, que verá la luz el próximo 15 de septiembre. Al mostrarse como gran aficionado a la escalada, el artista no ha dudado un solo segundo en subirse, sin arnés y con las manos descubiertas, al muro de ladrillos de esta histórica fortaleza.

Jared Leto non riesce proprio a rinunciare alla sua passione per il rock climbing ⛰️ Eccolo alle prese con le mura del Castello Sforzesco di Milano, dove si trovava in questi giorni per promuovere il nuovo album dei @30SECONDSTOMARS @jaredleto #JaredLeto #30STM pic.twitter.com/pjRw099In6 — Radiofreccia (@RadioFrecciaOf) June 14, 2023

“Necesito escalar. Debería encontrar un edificio para escalar aquí en Milán también”, reconoció el cantante y actor estadounidense a una cadena musical de Italia. Lo hizo justo antes de que se le ocurriese la idea de hacer lo que hizo. Sin duda, un momento que muchos de los allí presentes no olvidarán jamás.

Pero no es la única ocurrencia que ha tenido Jared Leto durante este tour promocional. Hace poco más de una semana, el cantante decidió escalar la fachada de un hotel situado en Berlín (Alemania). Por si fuera poco, a principios del mes de mayo, se hizo viral por el disfraz de gato que escogió para su participación en la mítica MET Gala que se celebraba en Nueva York. ¡Nunca dejará de sorprendernos!