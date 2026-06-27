Tom Holland y Zendaya lo tienen claro: estos son los actores españoles que ficharían para el Universo Marvel

Como bien saben los fans de este universo cinematográfico, el próximo 29 de julio, la nueva película de Spider-man estará disponible en los cines de todo el mundo. Con la cuenta atrás en marcha, no es de extrañar que los grandes protagonistas de la trama se encuentren en plena promoción. De hecho, hace unos días tuvimos la oportunidad de ver por Madrid a Tom Holland y Zendaya. Ambos actores regresaron a nuestro país, por primera vez como marido y mujer, y lo hicieron para presentarle a sus fans españoles esta nueva entrega de la saga.

Así pues, ambos actores han concedido también a los medios nacionales una serie de entrevistas. Numerosos encuentros donde han tenido la oportunidad de hablar de la película de Marvel, pero también de otros temas. De hecho, en una de las cuestiones planteadas, las estrellas de Hollywood revelaron qué artistas españoles tienen madera para formar parte del MCU. Y es que hay algunos rostros a los que les encantaría ver.

Zendaya y Tom Holland revelan sus actores españoles favoritos

«Yo trabajé con Antonio Banderas y él sería épico. Javier Bardem también sería fantástico, sería tan bueno. Está también en Dune. Me encanta en esas películas. Es tan intimidante como adorable interpretando a ese personaje», señaló Tom Holland. «Sí, Javier Bardem tiene calidez a su vez. Obviamente, su personaje en Dune es muy duro, pero le da calidez también», agregó Zendaya a la pregunta realizada por Cinemanía.

«Y si hay alguna forma de contar con Rosalía, sería genial. La adoro», agregaba la actriz. Y es que, recordemos, Rosalía trabajó con ella en la tercera temporada de Euphoria. De hecho, la mayoría de las escenas de la cantante fueron compartidas con Zendaya. «Igual hay algún concierto en la próxima película en Nueva York, y algo está pasando, y Peter y MJ están ahí», bromeaba el actor que da vida a Peter Parker en las películas de Spider-man.

Zendaya y Tom Holland se encuentran muy emocionados con el próximo estreno de Spider-man: Brand New Day. Y es que la última película de la saga vio la luz en el 2021. Desde entonces, ambos han tenido la oportunidad de trabajar en muchos otros proyectos profesionales. Años en los que han crecido a nivel profesional y personal.

¿De qué trata ‘Spider-man: Brand New Day’?

Tal y como ellos mismos han presentado, en este nuevo largometraje se podrá ver cómo es la vida de Peter Parker tras lo acontecido. Sus seres queridos se han olvidado de él. De hecho, MJ no lo recuerda. Como adulto, tiene que empezar a aprender muchas cosas de la vida, pero ver a la chica que tanto quiere haciendo su vida con otro le rompe el corazón.

Sin embargo, una cosa está clara. Por muchos sacrificios que haga, los crímenes siguen reinando en la ciudad. De hecho, tendrá que hacer frente a la mayor amenaza que se le ha presentado hasta ahora. Una nueva aventura del Hombre Araña, mucho más madura, donde veremos a Tom Holland dando vida al personaje que tantas alegrías le sigue dando.