Las cortinas de tela pasaron de moda: la tendencia que se impone en los dormitorios

Durante años, las cortinas de tela han sido la opción más habitual para vestir las ventanas. Sin embargo, las tendencias en decoración cambian y evolucionan con el tiempo, y cada vez son más las personas que buscan soluciones con un diseño más limpio y funcional. En este contexto, los paneles japoneses se han convertido en una de los grandes protagonistas gracias a su estética minimalista, su versatilidad y su capacidad para transformar cualquier estancia.

A diferencia de las cortinas tradicionales, destacan por sus líneas rectas y sus lamas deslizantes, que permiten regular la entrada de luz con facilidad y crear ambientes elegantes sin recargar el espacio. Además ocupan poco espacio, resultan fáciles de mantener y ofrecen el mejor equilibrio entre luminosidad y privacidad, dos aspectos especialmente valorados en estancias como el salón o el dormitorio.

Adiós a las cortinas de tela

Los paneles japoneses, también llamados cortinas panel japonés, están formados por amplias lamas de tela que cuelgan verticalmente desde un riel superior. Su principal función es controlar la entrada de luz en una estancia y ofrecer el nivel de privacidad deseado en cada momento, adaptándose a las necesidades del espacio. Se trata de una opción elegante y de estilo minimalista que se presenta como una de las soluciones más prácticas para vestir grandes ventanales, puertas correderas o cerramientos acristalados.

Se trata de un sistema compuesto por un cabezal y varios paneles de tela verticales que se pueden instalar fácilmente en la pared o directamente en el techo. El cabezal incorpora un riel de aluminio con entre dos y cinco carriles por los que se desplazan las lamas, sujetas mediante portatelas individuales que se fijan con un sistema de velcro.

Gracias a este diseño, al recoger la cortina, los paneles quedan superpuestos. En cuanto a la apertura, las lamas se pueden recogerse hacia el lado izquierdo, hacia el derecho o repartirse en ambos extremos del cristal. Cada lama se confecciona a medida en tejido traslúcido, screen o completamente opaco, según las necesidades de iluminación y privacidad.

Tejidos

Si buscas mantener la vista hacia el exterior, el tejido screen es la opción más recomendable. Disponible con diferentes grados de apertura, como el 1 %, 3 % o 5 %, permite regular la entrada de luz y ofrece una excelente visibilidad desde el interior.

Si prefieres un ambiente luminoso sin renunciar a la intimidad, el tejido traslúcido deja pasar una luz suave y difuminada mientras impide ver el interior desde el exterior, donde únicamente se perciben sombras. Para quienes necesitan la máxima privacidad, el tejido opaco bloquea por completo el paso de la luz; es la elección ideal para dormitorios.

Por último, los tejidos naturales, como el lino o la loneta, ofrecen una entrada de luz media y una privacidad moderada. Destacan por su textura y acabado, convirtiéndose en la opción perfecta para ambientes de estilo rústico, nórdico, mediterráneo o bohemio, donde la estética tiene un papel protagonista.

Ventajas

Los paneles japoneses destacan por su estilo modernos y elegante, capaz de integrarse con facilidad en cualquier estilo decorativo. Sus líneas rectas y su aspecto minimalista encajan tanto en ambientes clásicos como en espacios contemporáneos. Además de vestir las ventanas, aportan una sensación de orden y amplitud.

Una de las grandes ventajas de los paneles japoneses es la posibilidad de regular la entrada de luz. Gracias a su sistema deslizante, puedes abrir o cerrar los paneles según el momento del día, consiguiendo el equilibrio perfecto entre luminosidad y privacidad.

A esto hay que sumar que destacan por su practicidad. La mayoría de los tejidos están diseñados para facilitar la limpieza y conservar su aspecto durante mucho tiempo. Con unos cuidados básicos y una limpieza periódica, se mantienen en perfectas condiciones.

Asimismo, son una solución funcional para habitaciones pequeñas o ventanales amplios. Al desplazarse de forma lateral, no necesitan espacio extra para abrirse o recogerse, como ocurre con las cortinas convencionales. Esto ayuda a mantener la estancia despejada y transmite una mayor sensación de amplitud.

Otra de sus ventajas es la amplia selección de tejidos, colores y acabados disponibles. Puedes optar por telas translúcidas, opacas o técnicas con propiedades específicas, como protección solar o resistencia al polvo. Esta variedad permite adaptar los paneles japoneses a cada estancia y crear ambientes totalmente personalizados.

Limpieza y mantenimiento

Los paneles japoneses lisos, ya sean opacos, traslúcidos o de tejido screen, son muy fáciles de mantener limpios. Para eliminar el polvo y la suciedad, basta con pasar un paño suave humedecido en una mezcla de agua tibia y jabón con pH neutro. Limpia cada panel realizando movimientos de arriba hacia abajo y deja que se sequen al aire. Si aparece alguna mancha puntual, puedes retirarla con cuidado utilizando una goma de borrar y, después, pasa nuevamente el paño húmedo para eliminar cualquier resto.

Mientras, los paneles japoneses decorados con impresiones digitales requieren un cuidado más delicado para conservar la calidad de los colores y del diseño. Por este motivo, conviene evitar productos de limpieza agresivos que puedan deteriorar la superficie.