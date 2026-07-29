Los trabajadores de Baleària dicen basta: la plantilla de Ibiza y Formentera prepara una huelga tras dos años de negociaciones sin avances

La tensión laboral en la naviera Baleària alcanza un nuevo punto de ebullición. Los trabajadores de la compañía en Ibiza y Formentera han rechazado de forma mayoritaria la última propuesta presentada por la empresa para el convenio colectivo, una decisión que abre la puerta a la convocatoria de una huelga en las próximas semanas.

Tras casi dos años de negociaciones, la plantilla considera que Baleària continúa sin ofrecer soluciones reales a las principales reivindicaciones laborales. Según ha denunciado la Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos (CETP), la empresa mantiene una postura inmovilista en cuestiones fundamentales como los salarios, la jornada laboral, los descansos, la conciliación familiar y la promoción profesional.

Los representantes de los trabajadores critican además que la propuesta empresarial sigue rodeada de «ambigüedades e incertidumbres», especialmente en aspectos tan sensibles como la organización del trabajo, la definición de funciones, la movilidad funcional y diversos complementos salariales. Aseguran que han solicitado en repetidas ocasiones aclaraciones sobre estos puntos, sin obtener respuestas satisfactorias por parte de la dirección.

Desde la CETP recuerdan que, durante la negociación, los sindicatos han presentado varias alternativas con el objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado que garantizara los derechos de la plantilla. Sin embargo, denuncian que todas las propuestas han sido rechazadas por la naviera, lo que, a su juicio, demuestra la falta de voluntad real para cerrar un convenio justo.

Uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores es que la oferta de la empresa contempla la absorción o desaparición de conceptos salariales consolidados para sustituirlos por complementos variables. Asimismo, rechazan la implantación de una polivalencia generalizada para la mayor parte de la plantilla y una movilidad funcional que consideran excesivamente amplia y sin garantías suficientes.

El malestar quedó patente en las asambleas celebradas durante las últimas semanas en Formentera y posteriormente en Ibiza. En ambos centros de trabajo, la plantilla respaldó de forma mayoritaria la convocatoria de una huelga de trabajadores si la empresa no desbloquea de manera inmediata la negociación del convenio.

Los trabajadores sostienen que no aceptarán más retrasos ni propuestas que supongan una pérdida de derechos laborales o un empeoramiento de las condiciones ya consolidadas. Tras casi dos años de negociación, reclaman soluciones reales, garantías claras y un convenio que respete sus derechos.

Si Baleària mantiene su actual postura negociadora, la compañía podría enfrentarse a un importante conflicto laboral que afectaría a las conexiones marítimas entre Ibiza, Formentera y la Península en plena temporada alta. La convocatoria de huelga podría tener repercusiones tanto para miles de pasajeros como para la actividad turística y la imagen de la naviera.