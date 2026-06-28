Varios pasajeros denuncian deficiencias de seguridad en un ferry de Baleària con bandera extranjera

Un nuevo frente se abre para Baleària apenas unas horas después de conocerse el creciente malestar laboral que vive la plantilla de la compañía por su política de cambio de bandera. En esta ocasión, la polémica llega desde sus propios pasajeros, que denuncian ante OKDIARIO presuntas deficiencias en los elementos de seguridad del ferry Hedy Lamarr, uno de los buques que cubre habitualmente la ruta entre Palma de Mallorca y Valencia. Viajaron el pasado 3 de junio a bordo del buque y observaron las deficiencias durante la salida del puerto de Palma.

Lanchas «sucias sin certificados visibles»

Los pasajeros afirman que dos de las lanchas auxiliares que colgaban de sus pescantes presentaban un aspecto «muy sucio, con anclajes oxidados» y, lo que consideran más preocupante, «sin que pudiera apreciar los certificados de inspección» que, según explican, suelen colocarse de forma visible tras las revisiones periódicas.

El cambio de bandera que permite a Baleària variar las condiciones laborales de sus trabajadores según el país de origen, permite un tanto muy similar con los aspectos relacionados con la seguridad. «Se tienen que cumplir una serie de requisitos que sí son comunes», explica a OKDIARIO un capitán de crucero, «pero también hay otros requisitos que son mucho más laxos en otros países que en España».

Según los propios pasajeros, «los contenedores de las balsas salvavidas autohinchables también carecían de esas identificaciones visibles», aunque reconocen que no pudieron comprobar otros elementos como el estado de los chalecos salvavidas o los aros de rescate debido a las limitaciones de acceso para los viajeros.

La polémica del cambio de bandera

El Hedy Lamarr navega con pabellón extranjero, una práctica cada vez más extendida entre las navieras y que ya ha generado un profundo conflicto laboral al permitir aplicar la legislación del país de abanderamiento a buena parte de las relaciones laborales de las tripulaciones.

Esta situación también plantea dudas sobre los controles administrativos que reciben los buques que realizan rutas íntegramente entre puertos españoles, pero están registrados en otros Estados.

Para los trabajadores, además, resulta «sorprendente que barcos que transportan diariamente miles de pasajeros y vehículos entre puertos españoles naveguen bajo pabellones extranjeros», reclamando que las autoridades revisen si los mecanismos de supervisión existentes ofrecen las mismas garantías que las exigidas a los buques de bandera española.

Los denunciantes extienden además esa preocupación a otras compañías que operan conexiones entre la Península y Baleares mediante buques registrados fuera de España, «si operan en las mismas circunstancias», y confían en que la Administración analice si el actual sistema ofrece todas las garantías de seguridad necesarias para los pasajeros.

Las quejas llegan en un momento especialmente delicado para Baleària, inmersa en una creciente controversia por su política de abanderamiento de parte de su flota y por el temor de los trabajadores de Armas Trasmediterránea a que, tras la adquisición de la compañía canaria, el uso de pabellones extranjeros sirva también para modificar las condiciones laborales de la plantilla cuando expiren los actuales convenios.