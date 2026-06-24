Baleària, un mar de hipocresía

Adolfo Utor, dueño de Balearia, es un socialista que presume de orígenes humildes, uno de esos hombres hechos a sí mismos de familia republicana y abuelo muerto durante la Guerra Civil. Lo tiene todo para ser considerado un «progresista pata negra». Empezó trabajando en puestos de base de la naviera Flebasa y en 1998, junto a un grupo de trabajadores, fundó la actual Balearia, una compañía marcada, según presume, por su compromiso ineludible con el bienestar de sus empleados y la responsabilidad social.

Pues bien, Balearia se hizo con los activos de la naviera canaria Armas Transmediterránea, de forma que desde el pasado mayo tiene su control efectivo, después de que recibiera el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le impuso condiciones para evitar un monopolio de facto en Canarias.

El problema viene porque los trabajadores de Armas Transmediterránea no se fían nada del compromiso de Utor con el bienestar de sus empleados, responsabilidad social y demás latiguillos progresistas. Y no les falta razón, porque temen que el grupo de Adolfo Utor aproveche el cambio de bandera de parte de la flota para sustituir las condiciones laborales españolas por otras mucho más baratas y menos garantistas.

Los empleados temen que, una vez finalice el actual marco pactado, Balearia impulse una profunda reestructuración de las condiciones laborales o incluso recurra a despidos para sustituir personal por trabajadores contratados bajo regímenes laborales extranjeros más económicos. Y no es un temor infundado, porque, según ha podido saber OKDIARIO, ya lo ha hecho «con los capitanes de muchos barcos».

En suma, que el muy socialista, progresista e ilustre defensor de los derechos sociales y del bienestar de los trabajadores Adolfo Utor parece que está dispuesto a reducir costes laborales a toda costa. Está claro: una cosa es predicar y otra dar trigo. Y en este caso, quitarlo. Balearia, un mar de hipocresía.