Dos investigados por provocar el incendio en el Cerro de San Miguel (Granada) tras quemar un vertedero

Dos personas están siendo investigadas por su posible participación en el incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en el Cerro de San Miguel, en Granada, después de que una investigación policial haya determinado que el fuego se originó por la quema de residuos acumulados en un vertedero ilegal situado en el interior de una cueva.

La investigación, desarrollada de manera conjunta por la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), los Agentes de Medio Ambiente y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), ha permitido esclarecer el origen del fuego e identificar a dos personas como responsables de los hechos. Ambas han prestado declaración en calidad de investigadas por un presunto delito de incendio forestal.

Según las investigaciones, la quema de los residuos acumulados en el vertedero ilegal provocó que las llamas se propagaran desde el interior de la cueva hacia el terreno forestal colindante. El incendio terminó afectando a aproximadamente 1’5 hectáreas de superficie forestal, unos 15.000 metros cuadrados.

Pero el fuego no sólo causó daños en la vegetación. Las llamas también alcanzaron una vivienda y pusieron «en serio peligro» a la persona que se encontraba en su interior. Además, dentro de la parcela afectada resultaron parcialmente quemadas varias bombonas de butano que estuvieron a punto de explotar, elevando todavía más el riesgo generado por el incendio.

El fuego también afectó a distintos cultivos y árboles de la zona, entre ellos árboles frutales, almendros y olivos. La situación pudo haber provocado consecuencias mucho más graves debido al elevado valor ambiental y patrimonial del entorno.

La rápida intervención del dispositivo Infoca resultó determinante para evitar que las llamas alcanzaran la muralla nazarí, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y que el incendio avanzara hasta el pinar protegido situado en la ladera próxima a la Abadía del Sacromonte. De este modo, se evitaron daños de mayor consideración tanto sobre el medio natural como sobre el patrimonio histórico de Granada.

Tres investigados en pocas semanas

La investigación de este incendio se suma a otro caso reciente ocurrido en el mismo entorno. La Junta de Andalucía señala que la UPA ya había identificado al presunto autor de otro incendio forestal registrado en la zona de la Abadía del Sacromonte.

Con las dos nuevas investigaciones, asciende a tres el número de personas investigadas por incendios forestales en este entorno de Granada durante las últimas semanas.

El Cerro de San Miguel es considerado uno de los espacios de mayor sensibilidad ambiental de la capital granadina y una zona especialmente castigada por los incendios forestales, tanto por negligencias como por acciones intencionadas.

Su localización, frente al conjunto monumental de la Alhambra y junto a la muralla nazarí y la Abadía del Sacromonte, ambos declarados Bien de Interés Cultural, convierte este enclave en un espacio de extraordinario valor histórico, paisajístico y medioambiental, además de ser frecuentado habitualmente por vecinos y visitantes.