Cecotec acaba con Decathlon y rompe el mercado con una bicicleta eléctrica que lo tiene todo y que ahora está rebajada

El mercado de las bicicletas eléctricas vive uno de sus momentos más competitivos y Cecotec está dando mucho que hablar con una oferta que está llamando poderosamente la atención de los que buscan una ebike sin gastar una fortuna. La marca española ha rebajado su bicicleta eléctrica de montaña e-Xplore hasta los 599 euros, un precio que la sitúa muy por debajo de muchos modelos similares y que la convierte en una de las alternativas más atractivas para los que quieren dar el salto a la movilidad eléctrica este verano.

Con esta promoción, la marca entra de lleno en un segmento dominado tradicionalmente por gigantes como Decathlon, que cuentan con bicicletas eléctricas de acceso que rondan o superan los 1.000 euros. La protagonista de esta promoción es la Cecotec e-Xplore, una bicicleta eléctrica de montaña diseñada para aquellos que buscan un modelo asequible sin renunciar a elementos que habitualmente se encuentran en gamas más altas.

Entre sus principales reclamos destaca una autonomía de hasta 55 kilómetros, una batería extraíble de 360 Wh y un motor que proporciona asistencia al pedaleo para hacer más llevaderos los trayectos diarios o las rutas de fin de semana. A ello se suman ruedas de 27,5 pulgadas, suspensión delantera para absorber mejor las irregularidades del terreno y una transmisión Shimano de siete velocidades, una marca ampliamente reconocida dentro del sector ciclista.

La bicicleta eléctrica de Cecotec

Lo que más está llamando la atención de esta bicicleta es la relación entre lo que ofrece y lo que cuesta. En un mercado donde muchas bicicletas eléctricas superan fácilmente los 1.000 euros e incluso alcanzan cifras mucho más elevadas, encontrar una opción por menos de 600 euros resulta poco habitual. Precisamente por eso, este modelo de Cecotec está despertando interés entre los que llevan tiempo pensando en comprar una ebike pero no estaban dispuestos a realizar un desembolso tan elevado. La rebaja actual permite acceder a un producto equipado con componentes habituales en modelos más caros por un precio mucho más ajustado.

Por ejemplo, incorpora una batería extraíble, una característica muy valorada por los usuarios porque facilita la carga sin necesidad de mover toda la bicicleta. Además, dispone de una pantalla desde la que es posible consultar información como el nivel de batería, la velocidad o el modo de asistencia seleccionado. También cuenta con frenos de disco, un elemento cada vez más demandado por ofrecer una frenada más eficaz y segura tanto en entornos urbanos como en caminos de tierra o superficies con menor agarre.

El precio se ha convertido en uno de los factores más importantes a la hora de tomar una decisión en lo que se refiere a comprar una bici eléctrica. Muchas personas utilizan este tipo de bicicletas para acudir al trabajo, realizar recados o disfrutar de paseos sin llegar exhaustos al destino, por lo que buscan modelos fiables y bien equipados, pero también asequibles. Es precisamente en ese espacio donde Cecotec quiere hacerse fuerte con esta rebaja en un modelo que combina prestaciones interesantes y un coste mucho más bajo de lo habitual.