Incendio en Almería, última hora de Los Gallardos en directo: número de muertos, desaparecidos y mapa del avance del fuego

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) continúa activo este sábado 11 de julio tras convertirse en uno de los peores fuegos registrados en Andalucía en los últimos años. El balance provisional es de 12 fallecidos, 23 personas desaparecidas y ocho heridos, mientras más de 1.400 vecinos permanecen desalojados de sus viviendas ante la evolución de las llamas.

El incendio de Los Gallardos ha arrasado ya alrededor de 4.000 hectáreas y mantiene varios frentes activos, con reactivaciones que complican las labores de extinción. Los Gallardos, Bédar y otros núcleos cercanos concentran las principales afecciones, mientras continúan los desalojos preventivos y el confinamiento de algunos municipios debido a la intensa presencia de humo.

El incendio más mortífero del siglo

El incendio forestal de Los Gallardos se ha convertido en el más grave de este siglo en España por número de víctimas mortales. Más de 500 efectivos, entre personal del Plan INFOCA, bomberos, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), trabajan para contener un fuego que continúa activo y cuya evolución sigue siendo muy complicada por las altas temperaturas, el viento y la difícil orografía de la zona.

Las autoridades mantienen cortadas la A-7, la N-340A y la carretera AL-6109, además de pedir a la población que evite desplazamientos por la comarca. Paralelamente, los equipos de emergencia continúan la búsqueda de las personas desaparecidas y la atención a los vecinos evacuados.

Qué se sabe sobre el origen del incendio

La investigación permanece abierta, aunque las primeras pesquisas apuntan a que el incendio pudo originarse tras la caída de un cable de alta tensión junto a una carretera. El fuego comenzó en plena ola de calor, con temperaturas cercanas a los 41 ºC y fuertes rachas de viento, unas condiciones que favorecieron una rápida propagación de las llamas y desencadenaron una de las mayores emergencias forestales registradas este verano en España.