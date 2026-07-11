Incendio en Almería, última hora de Los Gallardos en directo: número de muertos, desaparecidos y mapa del avance del fuego
Sigue en directo la última hora del incendio en Los Gallardos (Almería) que se ha cobrado la vida de 12 personas
Varias víctimas intentaron huir por vías alternativas y se vieron sorprendidas por el fuego
El desgarrador relato de un vecino de Lubrín que salvó a su mujer del incendio
El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) continúa activo este sábado 11 de julio tras convertirse en uno de los peores fuegos registrados en Andalucía en los últimos años. El balance provisional es de 12 fallecidos, 23 personas desaparecidas y ocho heridos, mientras más de 1.400 vecinos permanecen desalojados de sus viviendas ante la evolución de las llamas.
El incendio de Los Gallardos ha arrasado ya alrededor de 4.000 hectáreas y mantiene varios frentes activos, con reactivaciones que complican las labores de extinción. Los Gallardos, Bédar y otros núcleos cercanos concentran las principales afecciones, mientras continúan los desalojos preventivos y el confinamiento de algunos municipios debido a la intensa presencia de humo.
El incendio más mortífero del siglo
El incendio forestal de Los Gallardos se ha convertido en el más grave de este siglo en España por número de víctimas mortales. Más de 500 efectivos, entre personal del Plan INFOCA, bomberos, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME), trabajan para contener un fuego que continúa activo y cuya evolución sigue siendo muy complicada por las altas temperaturas, el viento y la difícil orografía de la zona.
Las autoridades mantienen cortadas la A-7, la N-340A y la carretera AL-6109, además de pedir a la población que evite desplazamientos por la comarca. Paralelamente, los equipos de emergencia continúan la búsqueda de las personas desaparecidas y la atención a los vecinos evacuados.
Qué se sabe sobre el origen del incendio
La investigación permanece abierta, aunque las primeras pesquisas apuntan a que el incendio pudo originarse tras la caída de un cable de alta tensión junto a una carretera. El fuego comenzó en plena ola de calor, con temperaturas cercanas a los 41 ºC y fuertes rachas de viento, unas condiciones que favorecieron una rápida propagación de las llamas y desencadenaron una de las mayores emergencias forestales registradas este verano en España.
Los medios aéreos se reincorporan al incendio tras una noche de evolución favorable
Los medios aéreos que combaten el incendio forestal han comenzado a incorporarse progresivamente a las tareas de extinción en la mañana de este sábado tras una noche en la que el siniestro ha evolucionado de forma favorable. Desde el Plan Infoca se ha comenzado con la activación de forma escalonada de un total de ocho medios aéreos a las labores para sofocar las llamas, si bien el resto de la flota -este viernes participaron hasta 32 naves- se mantiene disponible para unirse a la lucha contra las llamas.
El incendio de Los Gallardos deja 12 muertos, 23 no localizados y 1.405 desalojados
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el número de desalojados por el incendio de Los Gallardos (Almería) se ha elevado a 1.405 personas. No obstante, ha detallado que el número de fallecimientos no se ha visto incrementado incluso tras los rastreos llevados a cabo por los efectivos en diversas viviendas de la zona, por lo que por el momento el balance deja 12 personas que han perdido la vida y un total de siete denuncias de desaparecidos, además de 23 no localizados.
Última hora del incendio forestal en Almería
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la última hora de los incendios forestales que están arrasando varias localidades de Almería. Aquí te contaremos las últimas noticias del avance del fuego, los desaparecidos, cuándo podrán volver los desalojados a sus casas y cómo ayudar desde otras partes de España.
La Guardia Civil no encontró nuevas víctimas en los rastreos por las zonas calcinadas
La Guardia Civil hizo rastreos en las zonas calcinadas, una vez la extinción de las llamas lo permitió, para localizar a los desaparecidos pero los agentes no encontraron nuevas víctimas. Por tanto, el balance se mantiene igual que ayer con 12 fallecidos.