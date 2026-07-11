La Junta no envió el Es-Alert para no generar confusión: «Algunos vecinos tenían que confinarse y otros evacuar»

La izquierda, con el ministro Óscar Puente a la cabeza, se ha lanzado contra la Junta de Andalucía reprochando que no enviara el mensaje Es-Alert ante la evolución del incendio de Los Gallardos (Almería). La Junta de Andalucía ha desmontado las acusaciones, explicando los motivos que llevaron a las autoridades a no emitir esta alerta.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado en una comparecencia desde el puesto de mando que con este tipo de alerta se podría «haber provocado una gran confusión», ya que podría darse la circunstancia de que los ciudadanos que tenían que ser desalojados recibieran el mensaje de confinarse y viceversa. «En unos casos los mensajes eran de evacuación y en otros de confinamiento y en otros, incluso, había vías de evacuación distintas. Como no se puede diferenciar las zonas, es que podrían haberse dado mensajes contradictorios. Quien habla, no tiene ni idea de cómo funciona el Es-Alert», ha agregado al respecto.

Asimismo, ha explicado que la capacidad del Es-Alert «tiene que ver con las antenas, que son las que transmiten las señales, y el nivel puede ser tan amplio que se podría haber evacuado a toda la comarca». «Esto sirve para zonas de gran influencia o muy limitadas», que no es el caso de la zona afectada por el incendio.

Además, el titular de Emergencias andaluz ha argumentado que «se cayeron muchos postes de comunicación y hubo poblaciones incomunicadas, por lo que esta alerta no habría surtido efecto». Algo que, ha dicho, se puede demostrar «con informes de Telefónica». En este sentido, el alcalde trasladó a la Junta de Andalucía su intención de comunicar las decisiones de Emergencias «vecino por vecino».

Estas explicaciones se producen después de que el ministro de Transporte, Óscar Puente, criticara la ausencia de esta alerta en respuesta a unas declaraciones de Miguel Tellado en las que demandó «más medios y mejores recursos» para frenar los incendios. «Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias? Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces una vez más de mandar el mensaje de Es-Alert», declaró en redes sociales. Unas críticas a las que se ha sumado también la portavoz socialista, Montse Mínguez.

Evolución del incendio de Los Gallardos

El dispositivo de lucha contra el incendio va a pasar a «trabajar en ataque» el fuego tras el cambio de condiciones meteorológicas, lo que hace es que se abre una «ventana de oportunidad extraordinaria» para atajar las llamas, que han arrasado ya 6.600 hectáreas.

Así lo ha trasladado Antonio Sanz, quien ha explicado que con el cese del viento en la zona y el incremento de la humedad relativa se abre «una ventana de oportunidad extraordinaria» para atajar el siniestro.

Hasta ahora, según ha explicado el consejero, se han realizado prácticamente trabajos «de defensa» ante el rápido avance del fuego, por lo que este sábado se podrá «por primer vez» atacarlo de manera directa. «Las circunstancias tanto meteorológicas como de la propia realidad del incendio hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa», ha dicho.

En cuanto al número de víctimas, ha detallado que siguen siendo 12 y ha querido matizar que es incorrecto hablar de 23 desaparecidos, pues hasta ahora sólo se han presentado 7 denuncias, por lo que «los no localizados» podrían estar en los refugios que se han puesto a disposición de los evacuados.