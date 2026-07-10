La historia de la rápida huida de Piedad para escapar de las llamas: «Estaba sin móvil y sin cobertura»

Piedad, una de las 1.405 personas que ha sido desalojada a causa del incendio forestal que se declaró este jueves en Los Gallardos (Almería), ha contado a OKDIARIO cómo tuvo que abandonar su casa a toda prisa para escapar de las llamas. «Estábamos incomunicadas. No había teléfono, sin móvil, no había cobertura. Hemos estado completamente aisladas», contaba Piedad, acompañada de su tía, desde el tanatorio de Lubrín.

La mujer ha lamentado no haber tenido más tiempo para llevarse algunas cosas de su casa, entre ellas sus medicinas, por tener que salir «corriendo». Piedad ha compartido que sobre las «15:00 horas» han tenido que abandonar sus viviendas. Estábamos viendo las noticias. Yo no he comido todavía porque no tenía hambre», ha dicho la mujer.

El incendio forestal de Los Gallardos se declaró este jueves y ha afectado a varias localidades almerienses. Al menos 12 personas han muerto a causa del fuego y otras 23 aún continúan desaparecidas. Se trata del incendio más mortífero en España en lo que va de siglo. Además el fuego ha dejado varios heridos.

El fuego ya ha quemado más de 3.500 hectáreas de terreno, incluidas varias viviendas en municipios como Béjar. Hay más de 1.400 personas evacuadas y realojadas, y localidades como Lubrín han tenido que ser confinadas.