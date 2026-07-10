Óscar Puente tuitea insultos contra Feijóo mientras España llora a las víctimas del incendio mortal de Los Gallardos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha publicado este viernes un mensaje contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en el que compara una eventual llegada del líder de la oposición al poder con la figura de Francisco Franco. El mensaje se ha difundido el mismo día en que un virulento incendio forestal arrasa el levante almeriense, con un balance que asciende ya a 12 personas fallecidas y 23 desaparecidas.

Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el Caudillo. Spoiler: ni así va a llegar. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 10, 2026

«Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el Caudillo. Spoiler: ni así va a llegar», ha escrito el ministro socialista en sus redes sociales mientras avanza el incendio de «mayores consecuencias hasta la fecha» para la región, según ha informado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

«El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestro corazón está con Almería y con todos los afectados», ha trasladado el consejero en declaraciones recogidas en nota de prensa por el Ejecutivo andaluz.

Por su parte, el ministro de Transportes no ha difundido ningún mensaje de apoyo a los afectados por el fuego ni de condolencias por las víctimas, centrando su actividad en las redes sociales en la crítica al líder de la oposición.

Horror en Bédar

El horror está siendo de tal magnitud que siete vecinos han muerto calcinados dentro de sus viviendas en Bédar tras negarse a abandonar sus domicilios. Así lo ha informado el alcalde de la localidad almeriense.

«Actuamos desde el primer momento para que los vecinos salieran de sus viviendas, incluso a muchos que no querían salir de ellas les insistíamos para que salieran», ha explicado el regidor.

Collado ha detallado que un grupo de nueve personas se resistió a los avisos y decidió permanecer en sus casas. De ellas, siete han muerto en el incendio y las dos restantes resultaron heridas por quemaduras. «Afortunadamente, algunos que no quisieron salir están con vida, pero otros no», ha lamentado el alcalde.

El propio regidor ha explicado por qué Bédar se ha convertido en uno de los puntos más castigados por las llamas. «Bédar tiene siete núcleos de población además del núcleo principal, y hay una gran cantidad de viviendas aisladas, que son viviendas rurales y turísticas, lo que dificulta bastante la extinción», ha señalado Collado.

Evacuaciones

En estos momentos, permanecen evacuados los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha tenido que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas.

Además, otra persona ha resultado herida por intoxicación de humo y ha sido trasladada al mismo centro hospitalario, mientras que otras cuatro han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

En cuanto a las carreteras, permanecen cerradas la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, en sentido creciente, y la N-340A en las inmediaciones del incendio.