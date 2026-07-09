Ayuso respalda a Feijóo en la denuncia del absentismo laboral: «Tiene más razón que un santo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene «más razón que un santo» en sus declaraciones sobre las bajas laborales, después de que calificara el absentismo laboral en España de «cáncer que no podemos pagar» al considerar que supone un coste de más de 30.000 millones de euros.

Ayuso ha realizado estas declaraciones en un coloquio organizado por el diario 20 minutos, donde ha defendido la postura de Feijóo, quien también cuestionó que casi 1.200.000 personas falten a su puesto de trabajo cada día, una cifra que a su juicio España no puede permitirse, y apuntó a un elevado porcentaje de fraude en muchas de esas ausencias.

La presidenta madrileña ha insistido en que quien conoce de cerca la realidad de las empresas y los autónomos sabe «lo que está pasando» con este problema. Ha aclarado, no obstante, que las críticas del líder popular no van dirigidas contra quienes atraviesan una enfermedad grave, un embarazo con complicaciones o un cáncer, sino contra «el uso fraudulento de las bajas».

La dirigente regional ha explicado que el PP defiende «el equilibrio» a través de la colaboración público-privada, frente a lo que ha descrito como «capitalismo salvaje». Por el contrario, ha acusado al Gobierno central de fomentar el «desincentivo constante» mediante impuestos «indiscriminados» y leyes que, a su juicio, «van contra la realidad».

En este sentido, ha lamentado que en España «sólo se legisla para que contratar sea sospechoso», señalando que los pequeños empresarios con dos o tres empleados y un margen de beneficio se convierten en objeto de persecución. Para Ayuso, esta dinámica responde a un modelo que ha calificado directamente de «comunismo».

La presidenta madrileña ha puesto como ejemplo a los autónomos, a quienes ha definido como «las personas que menos bajas tienen», lo que demostraría que una parte del absentismo «podría evitarse». Ha advertido además de que la ausencia de un trabajador termina recayendo sobre sus compañeros y sobre la propia empresa, hasta el punto de poder provocar el cierre del negocio si se trata de una compañía pequeña. «¿Quién pierde? Perdemos todos», ha resumido.

Ayuso ha detallado que, dentro de las competencias autonómicas, trabajan para regular las bajas laborales junto con los médicos a través de las mutuas, aunque ha criticado que se esté perdiendo «el equilibrio y la competitividad» al fomentarse únicamente la fórmula de «trabajar menos y cobrar más».

Candidatos para «hacer daño»

En el mismo encuentro, Díaz Ayuso ha cargado contra los ministros Mónica García y Óscar López que se presentan como candidatos en Madrid, a quienes ha acusado de no buscar la victoria electoral, sino «hacer daño». «No son candidatos para ganar, son candidatos para hacer daño», ha sentenciado, añadiendo que ni conocen ni les han interesado nunca los problemas reales de la región. Según la presidenta, estos perfiles han sido colocados «por orden del Consejo de Ministros» con un único objetivo.

Ayuso ha advertido de que representantes sindicales, «con algo de pudor», le han trasladado la existencia de una consigna para «reventar los servicios» a partir de septiembre, citando como ejemplo el sector del transporte sanitario y educativo. La presidenta ha denunciado que existe una «orden desde arriba» para provocar un «otoño caliente» en el que «las cosas no funcionen» y se promueva de nuevo la protesta en la calle, en lo que ha interpretado como una estrategia dirigida contra el funcionamiento de los servicios públicos madrileños.