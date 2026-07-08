El PP llama a combatir el absentismo fraudulento: «Tenemos que proteger a los que trabajan y a los que están enfermos»

El equipo económico del PP ha salido en tromba a defender las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre cómo frenar el incremento brutal de las bajas laborales, realizadas en un acto con empresarios vascos este martes, y contra la «manipulación» de esas palabras por parte del Gobierno.

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, ha afirmado que el crecimiento en las bajas laborales está relacionado con el absentismo laboral y ha asegurado que los lunes «faltan casi 1.700.000 personas a trabajar, casi el doble de los que faltan un viernes».

En declaraciones al programa La Mirada Crítica de Telecinco, el dirigente popular ha reflexionado sobre el nivel de absentismo generado a raíz de bajas laborales, planteando que en el año 2018 el coste era de 14.000 millones, mientras que, en datos de 2025 a año cerrado, es más de el doble, con 33.000 millones.

En su opinión, estos son los datos que hay que tener en cuenta para que la gente sepa la dimensión del problema. «Hoy, año 2025 cerrado, son más de 33.000 millones de euros. Y la gente dirá, ¿33.000 millones de euros es mucho o poco?», ha exclamado el dirigente del PP.

Dicho esto, ha señalado que esta cantidad es la mitad del presupuesto de Educación, una tercera parte del presupuesto de Sanidad de toda España o el presupuesto de toda la Comunidad de Madrid. «Yo creo que esto nos tiene que llevar a una reflexión», ha remachado.

Además, y en relación a las declaraciones del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas y el absentismo laboral, en las que ha definido como un ‘cáncer’ este problema, Bravo ha sacado a relucir un dato que señala que el 50% del conjunto de las bajas están centradas en el 10% de los trabajadores.

«El 10% de los trabajadores tienen el 50% de las bajas. Y 3 de cada 4 trabajadores, en 2024, no faltó ni un solo día a trabajar. Por lo cual, yo creo que eso plantea desequilibrios», ha declarado el dirigente ‘popular’.

Ha recordado que en el año 2024 ya se planteó desde el Gobierno un debate sobre el absentismo laboral y Sánchez «dijo que iba a hacer un real decreto para sacar medidas para corregir el absentismo» y no lo ha hecho.

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía, ha advertido este miércoles de que el absentismo se ha disparado «sin que el Gobierno haga absolutamente nada» y ha defendido que acabar con este «abuso» es defender al trabajador.

«El 70% de los españoles nunca cogen una baja, pero el absentismo se ha disparado sin que el Gobierno haga absolutamente nada», ha señalado Nadal en un mensaje publicado en la red social ‘X’.

Según el vicesecretario de Economía del PP, el resultado de todo esto es que las empresas estén «asfixiadas», los compañeros de carguen con trabajo ajeno y que se eleve el coste para la Seguridad Social a 18.400 millones de euros.

«Acabar con el abuso es defender al trabajador», ha remarcado Nadal en su mensaje, un día después de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya afirmado que el absentismo es un «cáncer que no podemos pagar» y cuestionara que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando.