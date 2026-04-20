Mientras el coste de las bajas laborales para la Seguridad Social fue de 17.000 millones de euros en 2025 y 2026 ha empezado aún peor, el Gobierno presume de que ya ha tomado medidas para paliar el impacto del absentismo en las cuentas públicas y en las de las empresas.

En concreto, en una respuesta parlamentaria por escrito, el Gobierno contesta que ha ampliado el permiso de paternidad y que ha aprobado el derecho de los trabajadores a tener cuatro días libres en caso de inundaciones o mal tiempo que les impidan ir a su puesto de trabajo.

El Ejecutivo señala en su respuesta que «la problemática del absentismo laboral y de la incapacidad temporal constituye una prioridad para el Gobierno, lo que se refleja en el refuerzo de los mecanismos de cooperación institucional».

Se refiere el Ejecutivo a que ha impulsado una mayor colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad Social y las comunidades autónomas, firmando convenios con todas las regiones, con una dotación de 315 millones de euros, «destinada a la modernización de la gestión de la incapacidad temporal y a la racionalización del gasto asociado a esta prestación», explica.

«Estos acuerdos incorporan, entre otras medidas, incentivos económicos dirigidos a los profesionales médicos orientados a mejorar el control y la adecuación de los procesos de incapacidad temporal», señalan.

Acto seguido el Gobierno presume de medidas contra las bajas laborales: «Además, en los últimos años se han implementado diversas medidas destinadas a favorecer un reparto más equilibrado de las cargas familiares y a mejorar la conciliación laboral, proporcionando a los trabajadores mayor flexibilidad ante determinadas circunstancias, lo que contribuye a su bienestar y a reducir las ausencias no justificadas».

«Entre ellas, destaca el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado, permitiendo cumplir con los estándares europeos y ampliar el periodo de permiso para los progenitores, al tiempo que se garantiza una elevada flexibilidad en su disfrute. Otras medidas de relevancia son las recientes modificaciones del Estatuto de los Trabajadores a fin de reconocer el derecho de las personas trabajadoras a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo y a ausentarse del trabajo hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir a este», subraya.

Después de destacar las dos medidas anteriores para enfrentarse a un fuerte incremento del gasto de las bajas laborales, el Gobierno destaca lo bien que va el mercado laboral en España. «En todo caso, y siendo conscientes de la problemática vinculada al incremento del absentismo laboral y de la incapacidad temporal, es importante destacar el buen desempeño del mercado laboral, materializado en una reducción de la temporalidad y de la tasa de paro, así como en un aumento de la ocupación», explica.

El gasto de la Seguridad Social en bajas laborales ha subido un 10% en los dos primeros meses del año y asciende a 950 millones de euros. Al cierre de 2025 el gasto total fue de 17.000 millones de euros, casi 2.000 millones más que en 2024.