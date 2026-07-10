El infierno de Bédar: siete vecinos mueren calcinados en sus casas tras negarse a evacuar pese a los avisos

El levante almeriense vive sus horas más negras. Una tarde y una noche de infierno, con las llamas devorando montes y viviendas sin tregua, han dejado tras de sí un reguero de muerte y desolación en Bédar, Los Gallardos y Sorbas, los tres municipios más golpeados por el incendio forestal que arrancó en el paraje de Almocáizar y que a estas horas sigue sin control.

El balance es demoledor. Siete personas han perdido la vida calcinadas dentro de sus propias viviendas, después de negarse a abandonarlas pese a las advertencias reiteradas de los equipos de emergencia. Otras dos, con quemaduras de consideración, se encuentran camino de un hospital de Sevilla para recibir tratamiento especializado.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado Fernández, ha comparecido este viernes visiblemente afectado ante los medios en el Puesto de Mando Avanzado habilitado en el Parque de Bomberos de Turre. Con la voz quebrada, relató cómo el operativo municipal recorrió el término desde el primer minuto para desalojar a los vecinos.

«Actuamos desde el primer momento para que los vecinos salieran de sus viviendas, incluso a muchos que no querían salir de ellas les insistíamos para que salieran», ha explicado el regidor.

Collado ha detallado que un grupo de nueve personas se resistió a los avisos y decidió permanecer en sus casas. De ellas, siete han muerto en el incendio y las dos restantes resultaron heridas por quemaduras. «Afortunadamente, algunos que no quisieron salir están con vida, pero otros no», ha lamentado el alcalde.

El propio regidor ha explicado por qué Bédar se ha convertido en uno de los puntos más castigados por las llamas. «Bédar tiene siete núcleos de población además del núcleo principal, y hay una gran cantidad de viviendas aisladas, que son viviendas rurales y turísticas, lo que dificulta bastante la extinción», ha señalado Collado.

Esa dispersión del término municipal, sumada al viento y a las altas temperaturas registradas durante la jornada, explica la rapidísima propagación de un fuego que ha desbordado los medios desplegados sobre el terreno.

El alcalde de Bédar ha querido poner en perspectiva la magnitud de la tragedia recordando otro incendio que sufrió el municipio hace más de una década. «Yo viví en 2012 otro incendio, pero no tuvo nada que ver con esto, fue muy duro, pero nada que ver con lo que está siendo este», ha concluido Collado.