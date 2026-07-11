Evacuados por el incendio piden ayuda a la Policía para recoger medicinas: «Salimos con lo puesto»

El vecino natural de Bédar se quedó a apenas 50 metros de las llamas del incendio de Los Gallardos, en Almería, cuando iba a recoger a su madre. No pudo llegar hasta ella. Su hermano, afortunadamente, sí.

El hermano iba delante, estaba allí, pero cuando el hombre llegó ya no pudo pasar porque el fuego había cruzado la carretera. «Cuatro o cinco minutos de diferencia entre mi hermano y yo. Tuve que llamarle para que fuera a recoger a mi madre y se la llevara», cuenta a OKDIARIO.

El hombre actualmente vive en Vera con su mujer y su hija. Quería salvar a su madre, «una persona mayor que apenas puede andar», del devastador incendio que se había originado en la zona y en el que han muerto 12 personas. El hermano la recogió y se la llevó a su casa de El Marchar (Lubrín). La primera noche, la del jueves, su hermano y su madre la pasaron en Lubrín, pero luego se trasladaron a Vera porque Lubrín también fue desalojado como consecuencia del incendio.

Él pasó antes que yo; yo me quedé a 50 metros del fuego. Cruzó una bola de fuego la carretera y tuve que volver. Él iba para Marchar de Lubrín, que tiene ahí la casa; él iba para allí y lo llamé para que volviera y recogiera a mi madre y se la llevara a su casa de El Marchar. Como también evacuaron El Marchar, pues ya me la trajo aquí a Vera», asegura a este periódico.

La rápida propagación de las llamas provocó que muchos vecinos de la zona salieran con lo puesto, sin apenas tiempo a recoger nada. Es el caso de la madre de este hombre, que no pudo recoger sus medicinas. Por eso, el hijo ahora se ha puesto en contacto con la Policía Municipal para ver si le pueden ayudar y poder regresar, de forma segura, a la casa de su madre en Bédar.

«Esta mañana le he escrito al municipal, porque sé que no te puedes estar colando de cualquier manera y no quiero entorpecer a los medios que hay aquí. He pedido permiso, me ha dicho que venga y que él me acompaña. Recojo las medicinas de mi madre y vuelvo a bajar. Voy yo solo; mi madre está en Vera con mi mujer y mi hija», afirma.