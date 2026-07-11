Patrullas de Tráfico de la Guardia Civil de Inca salvan la vida de varios ancianos tras un incendio en una finca y quedar atrapados

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Inca rescataron este mediodía a seis personas, entre ellas dos ancianos, tras detectar una columna de humo y llamas procedentes de una finca. La rápida intervención permitió desalojar a los ocupantes antes de que pudieran resultar intoxicados por el humo.

Los hechos se han producido sobre las 13.30 horas, cuando una patrulla ha observado una intensa columna de humo mientras se encontraba de servicio. Los agentes han accedido de inmediato al interior de la finca al comprobar que en la vivienda se encontraban varias personas, entre ellas dos mayores con dificultades para abandonar el inmueble por sus propios medios.

En total, los guardias civiles han desalojado a seis personas: dos personas mayores y dos adultos de la vivienda donde se originó el incendio, así como otras dos personas de las casas colindantes, que también han sido evacuadas de manera preventiva. Además, los agentes han logrado sacar del interior de la finca varios vehículos antes de que fueran alcanzados por las llamas.

El fuego ha afectado a dos fincas, causando daños en parte de las viviendas, y se propagó posteriormente a una zona de matorral y a una construcción secundaria situada en la parte trasera de una de las propiedades.

Tras asegurar la evacuación de los residentes, la Guardia Civil ha dado aviso a los Bomberos y a Protección Civil, que se desplazaron hasta el lugar para extinguir el incendio y evitar su propagación. En el operativo también han participado efectivos policiales.

La actuación de las patrullas de Tráfico de la Guardia Civil de Inca ha sido determinante para poner a salvo a las personas que permanecían en el interior de las viviendas, especialmente a los dos mayores, que fueron evacuados antes de sufrir una posible intoxicación por inhalación de humo.