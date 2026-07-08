La Guardia Civil interviene 5.400 piezas de joyería falsificadas en Cales de Mallorca valoradas en seis millones

La Guardia Civil, a través de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Porto Cristo, ha desarrollado la operación Trébol en la que ha intervenido más de 5.400 piezas de joyería falsificadas en varios establecimientos de Cales de Mallorca y ha investigado a tres personas propietarias de establecimientos comerciales dedicados a la venta de artículos de recuerdo y complementos.

Según han informado en un comunicado, durante las inspecciones se han localizado numerosas piezas de bisutería y joyería que reproducían de forma ilícita diseños y distintivos de conocidas firmas internacionales.

Entre los artículos intervenidos se encontraron collares, pulseras, anillos y pendientes. Para la valoración de los efectos fue necesaria la intervención de un perito especializado desplazado desde Madrid, quien estimó que el valor de mercado de la mercancía intervenida superaría, en caso de venta como original, los seis millones de euros.

Asimismo, los agentes formularon diez actas por presuntas infracciones administrativas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la investigación.

Robo en Ibiza

En otro orden de cosas, pero también en materia de sucesos, un guardia civil destinado en Ibiza evitó la pasada semana un robo en el interior de un vehículo estacionado en las inmediaciones de Cala Gracioneta, en el término municipal de Sant Antoni de Portmany.

Los hechos ocurrieron cuando el agente, que se encontraba fuera de servicio, regresaba junto a su familia a su vehículo. En un momento dado, observó a dos individuos en actitud sospechosa en un aparcamiento de tierra de la zona.

Uno de ellos, tras manipular la puerta de un turismo estacionado, accedió a su interior, mientras que el otro, reconocido por el agente, realizaba funciones de vigilancia.

Ante estos hechos, el agente se identificó como guardia civil e intervino para impedir que los sospechosos abandonaran el lugar, requiriendo de inmediato el apoyo de las patrullas de servicio.

Mientras tanto, el agente mantuvo controlada la situación, facilitando la identificación de los implicados y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Pocos minutos después se personaron los propietarios del vehículo, quienes manifestaron haber dejado el turismo debidamente cerrado antes de ausentarse.

La actuación permitió asegurar la presencia de los presuntos autores, preservar los indicios relacionados con los hechos e iniciar las diligencias policiales para el esclarecimiento de lo ocurrido.