‘Ibiza Air’, la aerolínea ficticia que se ríe de los tópicos más salvajes: «Bienvenidos al vuelo 420 MDMA con destino Ibiza»

Una compañía aérea ficticia llamada ‘Ibiza Air’ se ha convertido en protagonista de un vídeo de humor en Instagram, en el que el humorista David H. parodia algunos de los tópicos más reconocibles asociados a la isla pitiusa como la música electrónica, el lujo desorbitado, las drogas, la estética de quirófano, los precios imposibles y la cultura de club.

El vídeo arranca en el mostrador de embarque, donde el personal de tierra atiende a un viajero que pide un billete “a Ibiza, por favor”. Antes de entregarle la tarjeta de embarque, la empleada le solicita el DNI y, en lugar de pedirle una documentación habitual, le reclama “la última sesión de SoundCloud que haya escuchado”.

La escena continúa con un pequeño test musical de seguridad en el que el viajero responde el apellido de los famosos djs: “David Guetta y Carl Cox”. Tras superar la prueba, el trabajador le pregunta si no lleva “nada de lino”. El pasajero responde que lo tiene “en la maleta”. La siguiente cuestión va directa al tópico más extremo: “¿Alguna sustancia ilegal?”. “Sí, claro”, responde el viajero. “Perfecto”, contesta él antes de entregarle el billete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David H. (@soydavidh)

El asiento asignado tampoco escapa a la sátira: “Es el 14B y está justo debajo de un altavoz de 2.000 vatios”. El pasajero acepta sin problema y la escena salta al interior del avión.

Ya en cabina, la voz de bienvenida marca el tono del resto del vídeo: “Bienvenidos al vuelo 420 MDMA con destino Ibiza”. A partir de ahí, la parodia convierte el vuelo en una exageración de los clichés nocturnos y turísticos de la isla.

“Por normativas estéticas de la isla, les informamos de que nuestra tripulación de cabina está completamente operada y rellenada con dos litros de ácido hialurónico”, anuncia la azafata ficticia.

El discurso de seguridad también juega con el exceso. “Este avión dispone de seis salidas de emergencia y una trampilla en caso de redada policial en pleno vuelo”, continúa. En caso de evacuación, los pasajeros no deben seguir las luces convencionales, sino “las luces de neón del suelo”. El vídeo suma otra broma al explicar que, si el avión aterriza en el agua, no caerá un chaleco salvavidas, sino “un flamenco hinchable” sobre los asientos.

El lujo y los precios elevados aparecen en la escena del servicio a bordo. La azafata pregunta a un pasajero si quiere “algo del mini reservado”: “¿Champán prémium? ¿Hielo? ¿Agua?”. Cuando este pide “un agua con gas”, la respuesta es inmediata: “Serán 45 euros”. “¿Pero si es agua?”, protesta el pasajero. “Sí”, contesta la tripulación.

La sátira continúa con una referencia al humo en cabina. “Perdona, hay humo en cabina”, advierte alguien. “No te preocupes, es el Megatron”, responde una azafata, en alusión al conocido efecto visual de las grandes discotecas.

El vídeo también introduce diálogos que exageran el imaginario asociado al consumo de drogas. “¿Quieres una raya?”, pregunta una azafata. “No, gracias, ya me he metido una”, responde una pasajera. Otra de las escenas juega con la figura de las personas que aparecen en espacios exclusivos por imagen. “¿Qué tal? ¿Vas de vacaciones?”, pregunta un pasajero. “No, no, yo soy de imagen. Hago de pasajera”, responde ella.