El ex jefe de Blanqueo absuelto del ‘caso Cursach’ regresa a la Policía y acaba al frente de Informática en Palma

José Luis García Reguera, antiguo jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Mallorca, vuelve a primera línea de la Policía Nacional en Baleares. El que fuera responsable de la unidad durante las investigaciones del caso Cursach, apartado del servicio tras ser detenido e investigado por las actuaciones desarrolladas durante aquellas pesquisas, ha recuperado su condición de inspector en activo de la Policía Nacional y se incorpora a la Jefatura de Palma, donde ha sido designado para dirigir el departamento de Informática.

El regreso se produce después de que la justicia haya despejado definitivamente la situación penal del agente. García Reguera se sentó en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) junto al ex juez Manuel Penalva, el ex fiscal Miguel Ángel Subirán y otros tres policías del Grupo de Blanqueo. La Fiscalía llegó a reclamar para él 85 años y medio de prisión por los delitos que le atribuía. Sin embargo, el TSJB lo absolvió de todos los cargos.

La sentencia dictada por el tribunal balear en noviembre de 2023 estableció una diferencia sustancial entre la situación de García Reguera y la del resto de acusados. Mientras Penalva y Subirán fueron condenados a nueve años de prisión y tres agentes del Grupo de Blanqueo recibieron penas de entre uno y cuatro años de cárcel, García Reguera quedó completamente absuelto.

La absolución del ex jefe de Blanqueo es firme, después de que ni la Fiscalía ni las acusaciones particulares presentaran recurso contra la decisión del TSJB. De este modo, la situación penal del inspector quedó definitivamente resuelta, mientras el Tribunal Supremo mantiene pendiente la resolución definitiva respecto al resto de condenados.

García Reguera había estado al frente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en Baleares durante una parte fundamental de las investigaciones relacionadas con el caso Cursach. En 2018 fue detenido y suspendido de empleo y funciones por las presuntas irregularidades que se investigaban en aquellas pesquisas.

El ex inspector acabó sentado en el banquillo junto a los condenados Penalva, Subirán y tres de sus antiguos subordinados por las actuaciones desarrolladas durante la investigación del caso ORA. La acusación sostenía que se habían producido detenciones ilegales, coacciones y presiones a investigados y testigos.

Durante el juicio, la defensa de García Reguera sostuvo que el policía había terminado acusado fundamentalmente por su condición de jefe de la unidad y destacó la ausencia de pruebas suficientes que acreditaran su participación en los delitos que se le imputaban.

El abogado Álvaro Martín Olmos, que representó al ex jefe de Blanqueo, defendió durante el procedimiento la inocencia de su cliente. Finalmente, el tribunal acordó su absolución de todos los delitos que se le atribuían.

Tras solicitar su reincorporación al servicio, ha sido restituido en su condición de inspector y designado nuevo responsable del departamento de Informática de la Jefatura de Palma. El nuevo destino supone un cambio respecto a la unidad que dirigió durante años. García Reguera pasa de estar al frente de una de las áreas policiales más sensibles, dedicada a investigaciones de blanqueo de capitales y corrupción, a asumir responsabilidades en el área de Informática de la Policía Nacional.

El regreso del ex jefe de Blanqueo se produce después de uno de los procedimientos judiciales más relevantes de los últimos años en Baleares. Un caso que terminó con condenas para el ex juez Penalva, el ex fiscal Subirán y tres policías, pero que concluyó con la absolución de José Luis García Reguera, cuya exculpación ya es definitiva.