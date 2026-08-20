El Atlético de Madrid presenta al Cuti Romero: «Quiero dejar mi nombre grabado en la historia del club»

El Atlético de Madrid ha presentado al Cuti Romero este jueves, 20 de agosto. El equipo suma a una pieza clave para su zaga, después de ganar la primera jornada de la Liga ante el Málaga. En el acto del club, el argentino deja claro que busca dejar su huella en el equipo: «Quiero dejar mi nombre grabado en la historia del club y la única manera de hacerlo es ganando».

Las exigencias del conjunto rojiblanco serán muy altas esta temporada, ya que han gastado 142 millones de euros en fichajes. El futbolista desvela las primeras órdenes del entrenador: «Simeone me ha pedido que haga lo que vengo haciendo en los anteriores clubes, que sea un líder dentro del campo, que ayude a mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes, y sobre todo que me sienta parte de esta familia».

El director técnico sigue confiando en el talento de su país. Con la llegada del central, son 20 jugadores argentinos los que se han incorporado al equipo. Romero destaca que el de Buenos Aires estuvo muy pendiente de la operación: «Vengo hablando con el Cholo desde hace tiempo, y por fin se ha dado. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Era un reto que me quedaba en la carrera».

La llegada del defensa supone una incorporación de primer nivel a la zaga, aunque tendrá que demostrar que merece ser titular. El futbolista está deseando saltar al terreno de juego: «La afición es impresionante y tengo ganas de estar compitiendo con mis compañeros. Espero estar a la altura obviamente y devolver toda esa confianza que invirtió el club en mí. Vengo con la mentalidad que siempre voy a cada club».

Romero habla sobre el conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid

La tensión entre el delantero y el conjunto rojiblanco no para de crecer. Por el momento, parece que el equipo tiene claro que no saldrá traspasado pese a la voluntad del atacante. Sin embargo, el ex del Tottenham confirma que le ve muy bien: «Llegué hace 5 o 6 días, pero lo veo como siempre. Es un chico que tiene ganas de seguir haciendo goles y divirtiendo a la gente. Lo veo muy metido, y eso me pone muy contento».