Tiene 80 años y está a punto de titularse en Derecho: «Tenía que cerrar ciclos»

A sus 80 años, decidió que todavía tenía una meta pendiente: graduarse en Derecho. Tras años de esfuerzo y experiencias, está a punto de obtener su título con una motivación muy personal: «Tenía que cerrar ciclos». Es el caso de Carlos Zanzi, que está a punto de obtener su licenciatura en Derecho en la Universidad de Chile.

Zanzi entró en la Facultad de Derecho en la década del 60. Con los años, se casó, tuvo dos hijos, trabajó en el departamento jurídico del Banco Central y en 1972 rindió su examen de grado. A pesar de ello, nunca llegó a hacer la tesis. Tras el golpe de Estado de 173, dejó junto a su familia el país y se estableció en Suecia, donde actualmente reside en la ciudad de Upsala.

Al llegar a ese país, se dio cuenta de que aplicar sus estudios sería complejo por el idioma y por las diferencias del sistema legal. Por eso, decidió cambiar de rumbo, formándose como profesor preescolar. Con el paso de los tiempos, su trayectoria laboral lo llevó a trabajar en instituciones ligadas a Latinoamérica.

Cerrar ciclos

Pese a su extensa vida, Carlos sintió que tenía una deuda pendiente y es por ello que decidió, el año pasado al cumplir 80 años, escribir su memoria de Derecho. «Cumplí 80 años y me di cuenta de que tenía que cerrar ciclos de cosas pendientes en mi vida», aseguró. Su trabajo consiste en un estudio comparado sobre modelos de participación ciudadana en Chile y Suecia.

La memoria ya está en su etapa final, tras ser revisada por el profesor guía, a la espera de ser evaluada por la comisión correspondiente. Se espera que pueda obtener su licenciatura en Derecho, pero el reto será conseguir el título profesional de abogado, que entrega la Corte Suprema. Para ello, tiene que cumplir varios requisitos, como una práctica profesional, aunque no descarta hacerlo si existe alguna alternativa que considere su experiencia previa como procurador.