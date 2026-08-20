El tertuliano sanchista Paco Álvarez, obligado a pedir disculpas por lucir una camiseta en apoyo a Marruecos: «Fue un error»

Paco Álvarez, tertuliano de En boca de todos y muy afín al sanchismo, ha tenido que disculparse este jueves 20 de agosto después de que el día anterior luciese en directo una camiseta con el mensaje Gracias, Marruecos. Obviamente, la prenda no pasó desapercibida para los espectadores y fueron muchas las críticas que despertó en redes sociales. El colaborador ha entonado el mea culpa en directo y ha pedido perdón, personalmente, a Jaime González, jefe de Opinión de OKDIARIO.

Este jueves, en el programa de Cuatro se volvió a debatir sobre la invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta y cuando le tocó el turno de hablar al Paco Álvarez, el presentador, David Alemás, le ha dicho: «Por cierto, Paco, hoy llevas una camiseta que es la que más me gusta de todas las que has traído».

Álvares ha lucido, este jueves, una camiseta de apoyo a Ceuta y ha aprovechado para hablar de la prenda que llevó 24 horas antes con el mensaje Cracias Marruecos.

«La verdad es que yo quiero disculparme por la camiseta que llevaba ayer, por el mensaje que di, porque hubo gente que se sintió afectada. «Disculparme con vosotros, particularmente con Jaime que sé que te sentiste, además, afectado, incluso, con Víctor Sánchez del Real cuando hicimos el zoom porque ese Gracias Marruecos fue un error», ha arrancado diciendo Paco Álvarez.

El tertuliano ha entonado el mea culpa y ha dicho: «Fue un error que yo quiero asumir, sabéis que soy católico, no me gusta nada la moral puritana, la que condena los errores, prefiero asumir los errores, reconocerlos y rectificarlos.Es verdad que yo lo hacía en solidaridad, precisamente, con esta gente, con las víctimas. Hoy se entierran a 76 personas sin identificar, personas que tienen padre, madre, familia. 76 personas de las que fallecieron hoy empieza el trámite para sus enterramientos».

👉 Paco Álvarez se disculpa por la camiseta de “Gracias, Marruecos”. Reconoce que llevarla ayer “fue un error” y explica su postura tras la polémica generada. 🔴 #EnBocaDeTodos en @cuatro con @davidalemantv

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Y para terminar, Álvarez ha dicho: «Y quiero disculparme, sobre todo, con Ceuta, con los ceutíes, con los caballa porque sé que se sintieron afectados, porque me lo han trasladado los compañeros que han estado allí… Esta camiseta la tenía hecha porque hubo personas que dijeron: oye, dile al de las camisetas que si se puede hacer una camiseta con nosotros, porque tenemos que estar, porque son nuestros compatriotas, son España y tenemos que estar con ellos y no olvidarles ahora que pase esta marea, cuando los inmigrantes comiencen a volver a su tierra. Luchar por ellos y apoyarles a muerte»,