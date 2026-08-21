19 motos robadas, desmontadas y listas para viajar a Senegal: así las ocultaban en una fábrica abandonada de Mallorca

La Guardia Civil ha recuperado 19 motocicletas robadas en Palma que habían sido desmontadas total o parcialmente y ocultadas en una fábrica abandonada de Selva (Mallorca), desde donde supuestamente iban a ser enviadas a Senegal para ser ensambladas de nuevo y volver a ponerse en circulación.

La actuación se enmarca en la operación BlackMotor, una investigación que permanece abierta y en la que los agentes no descartan nuevas detenciones. Por el momento, ha sido arrestado un hombre de 50 años, de origen magrebí y residente en Selva, que presuntamente se encargaba de custodiar y manipular las motos sustraídas.

La investigación comenzó después de que la Guardia Civil detectara un incremento de los robos de vehículos en Palma, especialmente de motocicletas de pequeña cilindrada tipo scooter. Los agentes obtuvieron información que apuntaba a que parte de las motos sustraídas en la capital podían estar siendo trasladadas hasta un taller clandestino situado en la Part Forana. Desde allí, los vehículos serían preparados para su posterior envío fuera de España.

Las pesquisas permitieron acotar la zona y determinar que algunas de las motocicletas podían estar siendo trasladadas hasta Selva. Tras varias gestiones, los agentes localizaron una antigua fábrica abandonada que despertó sus sospechas. En el interior del inmueble, encontraron 19 motocicletas. La mayoría estaban desmontadas total o parcialmente y preparadas para ser transportadas al extranjero.

Las matrículas habían sido retiradas, por lo que los investigadores tuvieron que comprobar los números de bastidor para identificar los vehículos. Las verificaciones permitieron confirmar que las 19 motocicletas habían sido robadas en Palma entre los meses de abril y junio.

El estado en el que fueron encontradas y el modo en que estaban empaquetadas aportaron nuevas pistas. Según la Guardia Civil, algunas de las piezas presentaban un rotulado y un empaquetado que apuntaban a que iban a ser enviadas a Senegal. Allí, presuntamente, serían ensambladas de nuevo para volver a ponerlas en circulación.

Los agentes localizaron al supuesto responsable de custodiar y manipular las motocicletas en el lugar. Se trata de un hombre de 50 años, de origen magrebí y residente en Selva, que fue detenido.

La investigación continúa abierta para esclarecer la totalidad del entramado y determinar quiénes participaron en los robos y en el traslado de los vehículos. La Guardia Civil no descarta nuevas detenciones relacionadas con los autores materiales de las sustracciones.

Las 19 motocicletas recuperadas han sido devueltas a sus legítimos propietarios.