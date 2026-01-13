Desmantelan el after de la ilegalidad en Mallorca: motos robadas, coches sin ITV y música a todo volumen

Mallorca fue durante varias horas el escenario de una fiesta ilegal tipo after plagada de irregularidades. La Policía Local de Palma irrumpió el pasado domingo en una vivienda después de recibir numerosas quejas vecinales por exceso de ruido que provenía de una casa ubicada en la carretera de Sóller. Los residentes de la zona alertaron de que la música se prolongaba desde hacía horas y superaba claramente los límites permitidos.

El operativo policial se inició sobre las 07:30 horas de la mañana del pasado domingo 11 de enero. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que se estaba celebrando un evento que no disponía de la autorización correspondiente. Además, constataron que se cobraba la entrada a los asistentes y que existían controles de acceso. Todo ello, según pudo verificarse, había sido publicitado previamente a través de las redes sociales, lo que incrementó la gravedad de la situación detectada.

Durante la intervención, los agentes se encontraron a lo mejor de cada casa, con una situación desordenada y una clara falta de cumplimiento de la normativa vigente.

El organizador del after, un dominicano de 28 años, atendió a los policías locales cuando estos le requirieron que pusiera fin a la fiesta. Sin embargo, se negó tajantemente a finalizar el evento, motivo por el cual fue denunciado por varias infracciones relacionadas con el ruido, la realización de una actividad ilegal y la desobediencia a la autoridad.

Una vez visto el panorama general y ante la afluencia de personas y vehículos en la zona, los agentes establecieron un dispositivo de control de tráfico en los alrededores del after. En dicho control se inspeccionaron un total de 45 vehículos.

El balance final del operativo se saldó con la retirada de cuatro coches que no tenían seguro en vigor, otros 12 que no contaban con la ITV en regla y la recuperación de una moto que figuraba como robada.