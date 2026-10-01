La profunda reflexión de Julio César sobre la vida: «Es mucho más fácil encontrar hombres que se ofrezcan voluntarios para morir que aquellos dispuestos a soportar el dolor»

Hay frases pronunciadas o escritas hace siglos que continúan encontrando un significado en la vida actual. Una de ellas aparece en La guerra de las Galias, la obra en la que Julio César relató sus campañas militares. La reflexión contrapone dos formas de enfrentarse a las dificultades, ya que asumir un sacrificio inmediato o soportar durante mucho tiempo una situación dolorosa.

Una frase nacida en Alesia

La frase aparece en el libro VII de La guerra de las Galias, concretamente en el capítulo 77, dentro del relato del asedio de Alesia, uno de los episodios decisivos de la guerra entre las fuerzas romanas y las tropas galas de Vercingétorix. Los habitantes sitiados debatían qué hacer mientras se agotaban sus provisiones y esperaban la llegada de refuerzos.

En ese contexto, Julio César pone en boca de Critognato, un dirigente de los arvernos, una defensa de continuar resistiendo. Es entonces cuando aparece la frase latina «Qui se ultro morti offerant facilius reperiuntur quam qui dolorem patienter ferant», traducida habitualmente como que es más fácil encontrar personas dispuestas a ofrecerse a la muerte que aquellas capaces de soportar el dolor con paciencia.

La resistencia como verdadera prueba

El sentido de la reflexión está relacionado con una idea concreta, ya que enfrentarse a un peligro inmediato puede parecer más sencillo que soportar una situación adversa durante un periodo prolongado. En el discurso, Critognato considera una muestra de debilidad no ser capaz de soportar durante un tiempo la escasez y reclama mantener la resistencia frente a los romanos.

La frase adquiere así una dimensión que va más allá del campo de batalla. La paciencia ante las dificultades puede exigir un esfuerzo menos visible que un acto repentino de valentía. Mientras una decisión inmediata puede terminar rápidamente con la incertidumbre, soportar una situación complicada durante semanas o meses obliga a mantener la determinación una y otra vez.