El sudamericano que dejó inconsciente a puñetazos a un empresario en el puerto de Palma es experto en artes marciales mixtas
El agresor es un ex empresario del ocio nocturno del Paseo Marítimo de Palma
La brutal paliza le ha provocado a la víctima la pérdida parcial de la visión de un ojo
La salvaje paliza a un patrón en los pantalanes del puerto de Palma que se saldó con la detención de un hombre de origen sudamericano no fue una simple disputa violenta causada por un malentendido o una mala relación entre víctima y agresor, sino una venganza planificada en el seno de un conflicto empresarial entre dos competidores del sector náutico.
Según ha podido saber OKBALEARES, el presunto agresor es un conocido ex empresario del ocio nocturno del Paseo Marítimo de Palma, donde llegó a regentar un local. Además, cuenta con una sólida formación como experto en artes marciales mixtas (MMA). Por su parte, la víctima es un hombre de origen alemán que, al igual que su atacante, gestiona una empresa dedicada al alquiler de embarcaciones en la misma zona.
El detonante de la agresión estuvo lejos de ser un accidente fortuito. La víctima se había quejado formalmente ante Capitanía Marítima debido a que el ahora detenido maniobraba sus barcos de forma negligente al entrar al puerto, llegando a golpear reiteradamente las embarcaciones de los demás.
En clara represalia por estas quejas, el agresor acudió al pantalán decidido a ejecutar una sangrienta venganza. Aprovechando sus avanzadas nociones de combate, el atacante asestó un primer puñetazo devastador en pleno rostro a la víctima en cuanto esta pisó tierra firme. La potencia del golpe fue de tal magnitud que dejó al empresario alemán casi inconsciente de inmediato sobre el suelo.
La brutalidad del primer impacto le causó un dolor tan grave que perdió por completo el recuerdo de lo que sucedió inmediatamente después. Por si fuera poco, lejos de detenerse al ver a su rival indefenso, el presunto autor continuó propinándole golpes en el suelo hasta que, instantes más tarde, abandonó la escena.
Las consecuencias médicas del ataque han resultado ser aún más devastadoras de lo diagnosticado en un primer momento. Además de la multifragmentación de los huesos de la nariz y la pérdida de un diente, la ferocidad de los puñetazos ha provocado que la víctima pierda de forma parcial la visión de un ojo, el cual ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente.
Hay que mencionar que la víctima, defendida por el abogado Óscar Navarro, ha solicitado una orden de alejamiento que ya le ha sido concedida por la autoridad judicial. También se han incorporado a la causa las imágenes de la brutal agresión grabadas en el lugar de los hechos.
Ante la entidad de las lesiones, ha sido el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional el que ha asumido el mando de la investigación.