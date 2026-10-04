Prohens precipitó la aprobación de la ley agraria para empezar 2027 con el 95% de su programa cumplido

Una instrucción de última hora dada la semana pasada por Marga Prohens precipitó varias semanas la aprobación de la esperada ley agraria de Baleares en el Consell de Govern. Según ha podido saber OKBALEARES, el texto iba a aprobarse en algún momento del mes de octubre, pero una revisión de los cálculos hizo adelantar su aprobación al pasado viernes 25 de septiembre para que la tramitación parlamentaria tuviera margen de tiempo suficiente para la validación de la ley este año; es decir, antes del fin del actual periodo de sesiones.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, aprovechó además que el Consell de Govern del pasado 25 de septiembre se celebraba en Menorca, una isla con un gran peso del sector agrícola. Todo iban a ser puntos a favor.

Sin embargo, el motivo más evidente del adelanto de entre tres y cuatro semanas garantizaba que la tramitación parlamentaria acabara antes del parón navideño de diciembre, al igual que su entrada en vigor a todos los efectos.

Prohens tenía por cumplir dos leyes que figuraban en su programa de gobierno de 2023: esta ley agraria y la ley de costas. Esta última también ha pasado ya por el Consell de Govern y tendrá una tramitación parlamentaria más adelantada que la agraria.

En su discurso en Menorca para anunciar la aprobación de la ley agraria ya detalló que con este texto -y el de la ley de costas- ya habría cumplido el 95% de su programa de gobierno.

La información que publica hoy OKBALEARES dejará a Prohens el escenario que realmente busca para 2027: dejar atrás las fiestas navideñas para afrontar una precampaña y una campaña electoral con los deberes hechos y exhibir así, una gestión de gobierno eficiente. Tendrá desde enero un calendario despejado en el que lo más significativo será la disolución del Parlament, prevista para el mes de abril. El 23 de mayo ya llegará la cita con las urnas.