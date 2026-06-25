Baleares aprueba su primera ley de costas que protegerá las construcciones tradicionales en primera línea

El Consell de Govern ha aprobado el proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares, que entre sus principales medidas contempla la protección de las construcciones tradicionales, la limitación de la velocidad de las embarcaciones y la agilización de determinados trámites. Lo han anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la rueda posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves, que excepcionalmente se ha celebrado en Ibiza.

El texto, una vez superado el periodo de exposición pública y haber recibido luz verde por parte del Govern, llegará ahora al Parlament para su tramitación y eventual aprobación. Es algo que sucederá a partir del próximo otoño.

De salir adelante, se convertiría en la primera ley autonómica de costas de Baleares, que asumió las competencias en esta materia –algo contemplado en el Estatut d’Autonomia– hace ya tres años.

«Se puede entender como una anomalía que no hubiéramos regulado la ordenación del litoral, especialmente en un archipiélago con tantos kilómetros de costa. Con esta ley buscamos la sostenibilidad económica, social y ambiental, el equilibrio entre la actividad humana y la conservación», ha explicado Prohens.

Esta ley, ha celebrado, es una oportunidad para que el litoral balear deje de estar sometido a una normativa «hecha en un despacho de Madrid, de dentro de la M-30, por personas que no entienden la realidad insular».

Protección de los ‘escars’

Aunque durante su periplo parlamentario podría sufrir cambios, la ley tiene entre sus principales objetivos la protección de las construcciones tradicionales de la costa balear, como pueden ser los ‘escars’ o las ‘casetes de vorera’.

Es una cuestión a la que el PP se había comprometido de forma reiterada y que se articulará mediante la creación de registros insulares de unas infraestructuras que, a su parecer, «definen la fisionomía» de la costa de Baleares y forman parte de su cultura.

Preguntado al respecto, Lafuente no ha podido detallar cuántos ‘escars’ o ‘casetes de vorera’ hay en la actualidad. Ha alegado que, dado que será la primera vez que se regula está cuestión, no existe ningún tipo de inventario.

«Hay algunos ayuntamientos y consells que sí que han hecho estudios y les hemos solicitado esos inventarios. Se trata de proteger bienes que forman parte de la historia y que si no se proteger se irán destruyendo», ha señalado.

En ningún caso la ley autonómica regulará las actividades que se llevan a cabo en esas construcciones, dado que es competencia estatal. «Solo diremos que esos bienes están catalogados y que no deben destruirse», ha insistido.

Límites de velocidad

También pretende establecer un sistema de cogobernanza en el que, por ejemplo, los consells insulares serán los encargados de elaborar los instrumentos de ordenación del litoral y los planes de servicios de temporada.

Los ayuntamientos, por su parte, gestionarán directamente sus playas y concederán determinadas autorizaciones para actividades que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre con el objetivo de agilizar su tramitación.

Por ejemplo, ha expuesto Lafuente, los trámites administrativos tendrán un plazo de dos meses para resolverse cuando se deban solicitar informes externos.

El proyecto de ley también introduce limitaciones de velocidad en la franja de una milla desde la costa, por donde las embarcaciones de más de doce metros de eslora y las motos de agua no podrán navegar a más de diez nudos.

Las medidas serán «más estrictas» en los espacios naturales protegidos, aunque se prevén excepciones para las embarcaciones profesionales que estén sometidas a la normativa marítima internacional. Estas restricciones, han explicado Prohens y Lafuente, buscan reducir riesgos en zonas de gran afluencia y minimizar los impactos ambientales.

La norma también diferenciará entre playas urbanas, naturales y de especial protección, estableciendo criterios de ordenación adaptados a cada tipología. Regulará accesos, aparcamientos y servicios de temporada, que deberán cumplir parámetros de sostenibilidad y calidad.

Asimismo, actualizará el régimen de inspección y sanción, incorporando nuevas infracciones vinculadas al incumplimiento de las limitaciones de uso y otorgando mayor capacidad de actuación frente a ocupaciones ilegales o prácticas irregulares.

Además, ha añadido Lafuente, se reconocerá a las asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser las organizaciones vecinales, que gestionan muelles o zonas de boyas.

La ley estatal

Prohens ha deseado que, mientras este proyecto de ley vaya superando los diferentes procesos parlamentarios, se apruebe una nueva ley estatal de costas que contemple la «idiosincrasia y la realidad» de Baleares.

«El texto ya ha sido aprobado por el Senado, pero la presidenta del Congreso y el PSOE lo tienen bloqueado desde hace meses en la Mesa del Congreso. Mientras aprobamos esta ley, reclamamos al PSOE que deje de bloquearla», ha criticado.

La actual normativa estatal, ha considerado la presidenta, «es un ataque frontal a la realidad de Baleares». Con la nueva, ha confiado, se solucionarían temas «tan importantes para islas como Formentera» como es el deslinde de costas.