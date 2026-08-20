España ya sabe las fechas para revalidar el Mundial femenino en 2027: la final, en Maracaná

La FIFA ha oficializado las fechas y los estadios del Mundial de fútbol femenino del año 2027, el primero en la historia en el que España partirá como vigente campeona. El torneo, en el que estarán 32 selecciones, entre ellas, por supuesto, la Selección española, durará un mes: comenzará el 24 de junio y la final será el 25 de julio en el mítico estadio de Maracaná de Río de Janeiro, uno de los grandes templos del fútbol.

Con un formato de fase de grupos (ocho grupos de cuatro equipos) y eliminatorias a partir de octavos, las ciudades de Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador y Sao Paulo, además de la mencionada Río de Janeiro, serán las sedes de este Mundial en el que España buscará la reválida.

A la espera del sorteo para conocer los grupos, el Mundial ya tiene fechas. La FIFA las da a conocer en el tercer aniversario del último Mundial, el que ganó España en Australia. La siguiente edición será en Brasil, con la final el domingo 25 de julio. Las semifinales serán el martes 20 y el miércoles 21. El torneo arrancará el 24 de junio, con un encuentro en el que estará Brasil y que se jugará en Maracaná, que también acogerá un partido de cuartos, una semifinal y la ya mencionada gran final.

Este estadio se convertirá en el tercer campo que acogerá una final de un Mundial masculino y femenino. Los otros dos fueron el Rasunda de Solna, en Suecia (1958 y 1995), y el Rose Bowl de Pasadena (Los Ángeles, Estados Unidos, en 1994 y 1999).

España se clasificó para este Mundial 2027 tras quedar primera en un grupo con Inglaterra, Islandia y Ucrania. Será el cuarto Mundial de toda la historia en el que participe España, que debutó en Canadá 2015, eliminada en fase de grupos, continuó en Francia 2019, donde llegó a octavos de final, y en Australia y Nueva Zelanda 2023, con el gran éxito de proclamarse campeonas del mundo.