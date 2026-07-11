El incendio de Los Gallardos (Almería) ha calcinado ya 6.600 hectáreas y, aunque parece que la situación se muestra ya más favorable tras la mejora de las condiciones meteorológicas, las llamas llegaron a avanzar a una velocidad de 100 metros por minuto. Así lo ha trasladado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras hablar con los técnicos que trabajan en la zona.

«El fuego fue muy virulento, avanzó 100 metros al minuto. Es una gravedad que no se ha conocido nunca», ha manifestado antes de asegurar que esto prueba «las consecuencias de la emergencia climática que estamos sufriendo en todo el mundo».

El incendio ha dejado, hasta el momento, 12 víctimas mortales. Algunas de ellas, explicaron ayer las autoridades, se vieron sorprendidas por una «trampa mortal» al intentar huir de sus casas por vías alternativas y acabaron falleciendo en el interior de sus vehículos. Otras se negaron a abandonar sus viviendas y perecieron en ellas cuando el fuego se descontroló.

Respecto a los desaparecidos de los que se ha hablado en las últimas horas, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido no hablar de «desapariciones, sino de personas no localizadas», ya que en muchos casos puede tratarse de vecinos que han sido evacuados y no han podido ponerse en contacto con sus familias.

Las autoridades esperan avanzar en las próximas horas en el control del incendio, ya que las condiciones meteorológicas han mejorado. Las temperaturas han disminuido levemente y el viento ha frenado su velocidad, lo que ha abierto «una ventana de oportunidad», según las autoridades, «para pasar de una situación de defensa a una situación de ataque» frente al fuego.