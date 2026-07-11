La agónica evacuación de los vecinos de Bédar: «Teníamos las llamas a 200 metros, la Policía fue avisando casa a casa»

OKDIARIO se ha desplazado hasta Almería para conocer de primera mano cómo están viviendo los vecinos la evolución del incendio de Los Gallardos y cómo fueron las primeras horas de este trágico suceso, que ha dejado ya 12 muertos, 8 heridos y más de 1.400 desalojados.

Dos vecinas francesas de Bédar, que residen a sólo 6 kilómetros de la zona cero del incendio, nos han contado cómo vivieron la evacuación. «Estábamos en la terraza de casa y vimos un incendio muy pequeño a lo lejos, a las dos horas, las llamas ya se habían expandido y las teníamos a 200 metros. La Policía tuvo que ir casa por casa para desalojarnos y los Bomberos intentaron proteger las casas», ha explicado una de ellas.

Asimismo, ha narrado «los problemas para evacuar» a los vecinos que viven «más aislados en los cortijos», recordando que muchos de ellos decidieron abandonar la zona en coche por vías alternativas y se vieron sorprendidos por una lengua de fuego. De hecho, varios de ellos perecieron en el interior de los vehículos.

Las dos vecinas han explicado que, por el momento, no pueden regresar a sus casas porque «las carreteras permanecen cortadas» y todavía hay pequeños focos activos y se han trasladado a otra vivienda de Mojácar. Ahora mismo, se encuentran a la espera de poder regresar para ver el estado de las viviendas, aunque ya les han trasladado que el fuego no las ha alcanzado.