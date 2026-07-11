El PP reclama a Sánchez el coste del uso del Airbus oficial para ir a la graduación de su hija

El PP ha exigido al Gobierno en el Congreso de los Diputados que revele el coste del polémico uso del Airbus oficial que hizo el presidente socialista, Pedro Sánchez, para desplazarse a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), y de ahí a Londres (Reino Unido), con el fin de asistir a la graduación de su hija, que tuvo lugar en Bristol, como reveló este viernes OKDIARIO en exclusiva.

A través de una batería de preguntas parlamentarias, a las que ha tenido acceso este periódico, el Grupo Popular, capitaneado por la portavoz, Ester Muñoz, ha reclamado al Ejecutivo que aclare «el coste de este desplazamiento, incluyendo la vuelta a España, de los miembros del Gobierno en las aeronaves movilizadas».

En la exposición de motivos, el PP se hace eco de la exclusiva publicada por OKDIARIO el pasado martes, cuando este periódico desveló que el Gobierno había movilizado hasta tres aviones del Ejército del Aire para volar de Madrid a Ankara (Turquía) con motivo de la 36ª cumbre de la OTAN. Las tres aeronaves fueron dos Falcon y un Airbus. Este último avión tiene mayor capacidad y fue en el que voló el inquilino de la Moncloa, que suele estar asistido por otro Falcon para emergencias.

En uno de los aviones Falcon, como pudo verse a través de la señal de televisión, volaron el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la titular de Defensa, Margarita Robles, que también tenían agenda el 7 de julio desde las 16:00 horas y las 17:15 horas (hora española) en torno a la cumbre de la OTAN en Turquía. Por su parte, la agenda de Sánchez recogió que su llegada a Ankara estaba prevista ese mismo día para las 18:15 horas (19:15 hora local).

Los tres aviones del Ejército del Aire citados, esto es, los dos Falcon y el Airbus, salieron de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y llegaron al aeropuerto de Ankara (Turquía) con apenas una separación temporal de 1 hora y 37 minutos entre el primero y el último. Todo un despliegue con aeronaves del Ejército, con el consiguiente efecto contaminante por parte de un Gobierno que hace bandera de la lucha contra el cambio climático.

Ante ello, el Grupo Popular, a través de la batería de preguntas presentada por los diputados Rafael Hernando, Carlos Rojas y Carlos Floriano, quiere saber el detalle del «coste del desplazamiento de regreso a España, del presidente del Gobierno en la aeronave o aeronaves movilizadas».

También piden conocer, por ejemplo, si «consideró el Gobierno utilizar el avión Airbus 310 de mayor capacidad para el desplazamiento conjunto de los 3 miembros del Gobierno, teniendo en cuenta el mismo lugar de origen y misma hora de partida al destino». En caso afirmativo, los populares instan al Ejecutivo a que explique «por qué motivo no se llevó a cabo».

Además, los parlamentarios del PP también emplazan al Gobierno a dar cuenta de «qué personas acompañaron al presidente y a los ministros a bordo de estas aeronaves» de las Fuerzas Armadas españolas.

En la exposición de motivos, los populares señalan que «el Ala 45 del Ejército del Aire y del Espacio cuenta con cinco aeronaves Dassault Falcon 900 y dos aeronaves Airbus A310». Dicho esto, subrayan que «resulta de especial relevancia que, siendo el Airbus A310 la más grande de las aeronaves de la división, se haya requerido de la movilización masiva de la mitad de la flota para el desplazamiento a la cumbre».

Con medios públicos

Tras el término de la 36ª cumbre de la OTAN el pasado miércoles en Ankara (Turquía), Pedro Sánchez utilizó un Airbus oficial del Ejército del Aire para desplazarse desde Ankara (Turquía) hasta Londres, en Reino Unido, con el objetivo de asistir a la graduación de su hija mayor en la Universidad de Bristol el pasado jueves, como destapó este periódico con imágenes exclusivas. Un evento que se considera de carácter privado, pero al que acudió con medios públicos. De hecho, en la agenda de Moncloa no figuró ningún acto institucional del presidente el jueves 9 de julio.

En concreto, el Airbus A310 salió del aeropuerto de Ankara pasadas las 17 horas de la tarde del miércoles (hora española) y aterrizó en el aeropuerto de Londres-Heathrow cerca de las 21:00 horas. Según pudo saber OKDIARIO a partir de los registros de plataformas de tráfico aéreo, el vuelo duró en torno a 3 horas y 49 minutos. Tras dejar a Sánchez en Londres, el Airbus regresó a España esa misma noche.

Al presidente no le acompañó su mujer, la imputada Begoña Gómez, hasta Turquía tras denegarle el permiso el Juzgado de Madrid que le retiró el pasaporte por «riesgo de fuga». Sin embargo, la esposa de Sánchez sí tuvo permiso del instructor sustituto del juez Juan Carlos Peinado para volar hasta Londres.