Precio de la gasolina hoy 31 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
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Llegamos al último viernes de julio que suele ser sinónimo de maleteros cargados, prisas de última hora y carreteras que empiezan a llenarse antes incluso del mediodía. La operación salida de agosto ya se deja notar y son muchos los conductores que aprovechan cualquier momento del día para ponerse en marcha y evitar atascos mayores. Y en medio de ese ajetreo hay una decisión importante que tiene que ver con cuándo y dónde repostar. No es casualidad que muchas estaciones de servicio registren hoy más actividad de lo habitual, sobre todo entre quienes prefieren salir con el depósito lleno y olvidarse de parar en ruta. Además, no es un viernes cualquiera, ya que marca el final de la rebaja de 15 céntimos por litro que ha estado vigente durante julio.
A partir de mañana, con la llegada de agosto, el descuento baja a 10 céntimos, así que hay quien prefiere adelantar el repostaje para aprovechar las condiciones actuales. De este modo, en un día como hoy, revisar precios y elegir bien la gasolinera puede suponer un pequeño respiro para el bolsillo antes de iniciar el viaje así que con la información del Ministerio para la Transición Ecológica a través del Geoportal de Gasolineras, este es el precio de la gasolina hoy 31 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.
Precio de la gasolina hoy 31 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A partir de los datos que podemos ver en el Geoportal a primera hora de este viernes 31 de julio, estas son las gasolineras más baratas en la Comunidad de Madrid:
Gasolina 95
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l.
- Repsol Torrejón. Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: 1.479 €/l.
- Gasolinera Torrejón. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.489 €/l.
- Ballenoil. Colmenar Viejo. Calle del Tomillo, 4. Precio: 1.489 €/l.
- Gasolinera Getafe. Getafe. Avenida Arcas del Agua, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.519 €/l.
- Ballenoil. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1.519 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: 1.519 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.519 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Mejorada del Campo. Calle Portugal, 30. Precio: 1.529 €/l.
- Petroprix. Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: 1.529 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Mejorada del Campo. Calle Esla, 2. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Ronda de Segovia, 37. Precio: 1.529 €/l.
- T9. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.539 €/l.
- Galp. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- T9. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.623 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.699 €/l.
- Repsol Torrejón. Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: 1.699 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n (Ciudad Loranca). Precio: 1.709 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.719 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.757 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparrache, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Galp. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.769 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.769 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.769 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.769 €/l.
- BP Taraza 365. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina calle Ávila. Precio: 1.779 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.779 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Carretera Antigua N-II, km 26. Precio: 1.779 €/l.
- BP Puente Arce 365. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,4. Precio: 1.779 €/l.
Diésel
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l.
- Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.569 €/l.
- Repsol Torrejón. Torrejón de Ardoz. Calle La Solana, 17. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Alcobendas. Calle Valgrande, 30. Precio: 1.569 €/l.
- Petroprix. Alcobendas. Calle Valgrande, 11. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Alcobendas. Avenida Valdelaparra, 3. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.579 €/l.
- Oil+. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.579 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.589 €/l.
- Combus. Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.589 €/l.
Ahora ya sabes donde están las gasolineras más baratas para llenar el depósito en este último día del mes de julio, es posible que desees consultar o controlar precios en Agosto. Podrás encontrar información actualizada en Okdiario, peri también puedes consultar a cualquier hora en el Geoportal de gasolineras ya que actualizan datos a cada momento. De este modo, puedes ver resultados en forma de listado como los que tienes de arriba, pero verás como te aparece también un mapa interactivo, donde verás la gasolinera más cercana a donde te encuentres exactamente, y el precio.