Cielo con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral sur, mientras que en buena parte de la provincia predominará el sol con polvo en suspensión. A partir del mediodía, la nubosidad aumentará, con chubascos y tormentas en el Prepirineo al final del día. Temperaturas altas, aunque con un ligero descenso en el norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 31 de julio

Barcelona: brillante jornada soleada y cálida

El sol se despereza lento sobre Barcelona, brindando una jornada primaveral cautivadora. Esta mañana, el cielo se presentará despejado, ideal para disfrutar de un agradable paseo. Con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 24 grados, la brisa suave, originada del este y con una velocidad de 15 km/h, aportará frescura al ambiente. No hay motivo para temer las lluvias, ya que la probabilidad es prácticamente inexistente.

Ya por la tarde, el sol se mostrará en todo su esplendor, alcanzando una máxima de 32 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 35, dejando un ambiente algo cargado, especialmente con una humedad que roza el 90%. A medida que el día va cediendo a la noche, el cielo se tiñerá de matices anaranjados en la puesta del sol, programada para las 21:09 y las temperaturas descenderán suavemente, regalando un final de jornada placentero en la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo nublado y posibles lluvias

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat despierta con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de inestabilidad. Las nubes dominan el cielo al inicio, envolviendo la ciudad en una atmósfera de expectativa, mientras el sol asoma lentamente ofreciendo su luz, aunque en un momento se espera que las precipitaciones tomen protagonismo.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas irán ascendiendo, alcanzando los 24 grados, pero no se prevé que esa calidez perdure. Por la tarde, el termómetro podría llegar a los 32 grados, aunque la sensación térmica puede ser más intensa debido a una humedad que superará el 90%. Además, el viento soplará con fuerza, superando los 35 km/h en algunas rachas. Es una jornada donde no está de más llevar un paraguas y prepararse para cambios repentinos.

Cielo nublado y calor intenso en Badalona

Mañana en Badalona amanece tranquila con un cielo que se presenta parcialmente nublado, dejando entrever el sol que saldrá a las 06:45. Se espera una temperatura mínima de 23°C y una sensación térmica que alcanzará hasta los 36°C, lo que indica un ambiente bastante cálido y húmedo, especialmente por la mañana, cuando la humedad relativa puede llegar a un 85%. A lo largo del día, el viento soplará del sur a una velocidad media de 20 km/h, con algunas ráfagas que podrían superar los 40 km/h, por lo que se recomienda tener precaución.

A medida que avance la tarde, las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 32°C, manteniendo ese cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias, lo que nos brinda una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre. El sol se ocultará a las 21:09, dejando a Badalona con más de 14 horas de luz. Así, aunque hoy no se prevén precipitaciones, la sensación de calor y humedad marcará el ritmo del día.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 35 grados. El cielo estará mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes en la tarde, aunque no se esperan lluvias significativas. El viento soplará de forma suave desde el suroeste, aportando una sensación fresca en momentos puntuales.

Aprovechar el día será una excelente idea, ya que el ambiente invita a salir y disfrutar de actividades al aire libre. Ya sea para dar un paseo por el parque o realizar las compras cotidianas, el tiempo acompaña para una jornada agradable.