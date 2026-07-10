Cuándo se juega el Argentina – Suiza: horario y canal de televisión para ver en directo gratis los cuartos del Mundial 2026

Después de eliminar, con remontada épica y sufrimiento exagerado, a Egipto, la selección de Argentina sigue con el sueño de revalidar el título de la Copa del Mundo y ahora, otra vez con Leo Messi, espera sumar una nueva victoria y sacar el billete para las semifinales. No será nada fácil para la albiceleste de Scaloni, que tendrá que verse las caras ante Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026. Los helvéticos se cargaron en la tanda de penaltis a Colombia y buscarán dar la sorpresa. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo este duelo que se juega en el Estadio de Kansas City.

Argentina – Suiza de cuartos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Argentina y la de Suiza se van a ver las caras en el partido que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. Este choque se jugará en el Estadio de Kansas City y será emocionante, ya que la albiceleste no está en su mejor momento y el combinado helvético llega con la ilusión de dar la sorpresa y avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo. La FIFA ha programado este vibrante choque entre argentinos y suizos para la madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio y debería comenzar puntualmente a las 3:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Argentina vs Suiza del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputan en la Copa del Mundo fue Dazn. Este Argentina – Suiza correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas y también gratis y en abierto por La1 de RTVE. Este operador también pone a disposición de todos sus clientes su aplicación, ya sea en teléfonos móviles, tablets o smarts TVs, para que puedan seguir en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Estadio de Kansas City.

En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información cada día sobre todo lo que esté sucediendo en el Mundial 2026, donde tenemos un enviado especial cubriendo este evento. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Suiza de los cuartos de final de la Copa del Mundo. Cuando se escuche el pitido final en el Estadio de Kansas City publicaremos la crónica y procederemos a actualizar la noticia de cómo queda el cuadro del torneo con los cruces de las semifinales.

Dónde escuchar por radio en directo el Argentina – Suiza del Mundial 2026

Todos aquellos aficionados que no vayan a poder ver este partidazo de cuartos de final de la Copa del Mundo por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming deben saber que podrán escuchar gratis por la radio todo lo que suceda en el Estadio de Kansas City. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca u Onda Cero narrarán lo que ocurra en este choque del Mundial 2026 Argentina – Suiza.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Argentina – Suiza?

El Estadio de Kansas City, situado en la ciudad del mismo nombre, será el escenario donde se celebrará este partido de los cuartos de final del Mundial 2026 Argentina – Austria. Este recinto deportivo, que es la casa del mítico equipo de la NFL Kansas City Chiefs, se inauguró en 1972 y tiene un aforo para casi 76.500 espectadores.

La FIFA ha escogido al colegiado Joao Pedro Silva Pinheiro para que imparta justicia en el último partido de los cuartos de final del Mundial 2026 que es el Argentina – Suiza. Este colegiado de 38 años y nacido en Portugal es internacional desde el año 2016 y su actuación en el Estadio de Kansas City será mirada con lupa.