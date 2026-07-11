Así fue el terrible accidente de Bezzecchi en el que se rompió la clavícula

El italiano Marco Bezzecchi será baja para el resto del Gran Premio de Alemania de MotoGP que se disputa en el circuito de Sachsenring, tras sufrir un brutal accidente este sábado que le ha provocado el desplazamiento y la fractura de su clavícula izquierda. Unas imágenes que dejaron en vilo a Aprilia después de vivir los segundos más tensos de toda la temporada.

Bezzecchi se fue por los suelos durante la segunda clasificación para el gran premio y, tras pasar por el centro médico del circuito, se le ha diagnosticado fractura de la clavícula izquierda. Ocurrió en la Q2 donde perdió el control de su moto en la curva 7. Cayó al suelo y dio varias volteretas. Tuvieron que ir en su ayuda las asistencias, pero tuvo fuerzas para volver con su moto al garaje. Fue junto con el jefe de su equipo médico en ambulancia al hospital para las primeras pruebas y confirmó que la fractura es completa y está desplazada.

Not what he needed at all 😖 Marco Bezzecchi’s terrible luck continues with this massive crash 💔 #MotoGP | #GermanGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/A3j0nyaXRd — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) July 11, 2026

El piloto italiano tendrá que regresar lo antes posible a Italia para someterse a la pertinente intervención quirúrgica que le permita iniciar cuanto antes el período de recuperación durante el parón estival, y así estar en condiciones de regresar con ocasión del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, el fin de semana del 9 de agosto. Nuevo jarro de agua fría para Bezzecchi, que se marcha de Italia sin puntos para pelear el Mundial y culminando una mala fortuna con las caídas.