Pedro Acosta pasará por quirófano para operarse del síndrome del túnel carpiano

Pedro Acosta se retiró de Assen por problemas físicos en el brazo derecho. Después de la carrera, el piloto ha comunicado que sufre del síndrome del túnel carpiano y tendrá que pasar por quirófano la próxima semana. Ese fue el motivo de su retirada en la carrera de este domingo. Un problema que reconoció que arrastra desde Japón y que tarde o temprano iba a tener que operarse.

«Llevo desde Japón sufriendo con que se me duermen los dedos de la mano. Ha llegado un punto hoy en que no sabía dónde estaba la manilla del freno», empezó diciendo el de Mazarrón. «Cuando he bloqueado dos veces en carrera he pensado: no nos va a cambiar la vida un sexto», agregó. La operación estaba programada para más tarde, después de Alemania, pero estos problemas en un circuito tan físico le han obligado a adelantarla.

«La idea era hacerlo después de Sachsenring», explicó. Acosta volverá este domingo a casa, el lunes pasará pruebas otra vez para confirmar que sufre del síndrome del túnel carpiano y el martes se operará. Lo tienen todo listo ya para pasar por quirófano cuanto antes y así llegar a Alemania de la mejor forma posible.

No obstante, este pequeño contratiempo no le impedirá estar en Sachsenring dentro de dos semanas. El Tiburón cierra así un fin de semana para olvidar en la Catedral, donde el sábado se le paró en dos ocasiones la KTM. Ahora tendrá que parar para volver más fuerte en la próxima carrera, listo para regalar al público más batallas con los de arriba.