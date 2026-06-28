Ogura se corona en Assen y Martín es el nuevo líder del Mundial tras la caída de Bezzecchi

Vuelco al Mundial. Ai Ogura se ha llevado la victoria en el GP de Holanda de MotoGP y Jorge Martín es el nuevo líder del campeonato tras la caída de Bezzecchi. 22 años después de la victoria de Makoto Tamada en 2004, un japonés vuelve a conseguir un triunfo en MotoGP. Carrerón del piloto de Trackhouse, que redondea un fin de semana perfecto con otro doblete tras el segundo puesto de Raúl Fernández. Martín acabó tercero y es líder por siete puntos. Márquez acabó séptimo tras pisar el verde en la última.

Gran salida del poleman Jorge Martín que no se dejó intimidar por Ogura y mantuvo la primera posición. El japonés tomó la delantera en la frenada de la uno, pero el español se la devolvió en la siguiente curva para recuperar la cabeza de carrera. Por detrás, Bezzecchi no podía con las Trackhouse y se quedaba cuarto. A su estela se situaba Marc Márquez en quinta posición tras superar a Di Giannantonio y Bagnaia en otra buena salida del campeón.

Al final de esa primera vuelta, el de Cervera adelantó también a Bezzecchi para colocarse en cuarta posición. Empezó lanzado el piloto de Ducati, que en la siguiente vuelta aprovechó el adelantamiento de Raúl a su compañero de equipo para intentar hacer un 2×1 después. Pero el madrileño resistió y Marc sólo superó a Ogura para meterse en posición de podio. Bezz y Bagnaia también pasaron al nipón que caía hasta la sexta plaza.

En la tercera vuelta llegó el bombazo del día. Marco Bezzecchi, dominador durante todo el fin de semana en los entrenamientos –menos la qualy–, se iba al suelo. El Mundial daba un vuelco y Jorge Martín se convertía en el nuevo líder del campeonato de MotoGP.