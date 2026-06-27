Jorge Martín hace la pole en Assen con póker de Aprilia y Márquez firma su peor clasificación del año

Jorge Martín lidera el póker de Aprilia en Assen (1:30.812). Cuando todas las miradas apuntaban a Marco Bezzecchi, el piloto español apareció de la nada para sacarse un vueltón que le ha dado la pole en el GP de Holanda de MotoGP, la primera de su carrera aquí en La Catedral. Segundo saldrá Ai Ogura, que se coló entre las dos Aprilia oficiales, con Marco Bezzecchi también en primera fila y Raúl Fernández, cuarto, completando el dominio de las motos italianas después de que le cancelaran el tiempo que le habría dado la pole. Por su parte, Marc Márquez partirá desde la tercera fila de la parrilla.

El ganador del GP de Chequia no pudo cuadrar una buena vuelta, después de que le cancelaran dos de ellas por superar los límites de pista. Márquez se iba a boxes tras su primera tanda sin haber firmado un buen registro. Su mejor crono estaba a 13 segundos de Bezzecchi, primero en ese momento. Las dos vueltas canceladas trastocaron sus planes. En su segunda salida a pista, Marc logró mejorar, pero sus tiempos no eran buenos y se quedó a tres décimas del mejor registro, el de Jorge Martín.

El ilerdense saldrá desde la séptima posición de la parrilla, su peor clasificación de la temporada, superando el sexto puesto de Austin. Su hermano, Álex, fue declarado apto para correr –no así su compañero Fermín Aldeguer– después de su dura caída en la práctica del viernes. Pero el de Gresini Racing decidió no participar en la qualy para descansar y recuperarse para hacer el resto del fin de semana.

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