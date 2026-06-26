Sustazo en Assen: bandera roja tras otra fuerte caída de Álex Márquez

Una caída durísima de Álex Márquez provocó la bandera roja a falta de tres minutos para el final de la práctica de MotoGP. Al piloto español de Gresini Racing se le cruzó la moto en el centro de la curva 11 y sufrió un high side. Como consecuencia, impactó contra el suelo con el hombro derecho recientemente operado por el accidente en Barcelona. Pero las pruebas han descartado fracturas en su hombro.

Inmediatamente, los comisarios mostraron la bandera roja y la sesión se interrumpió. El piloto está consciente, pero fue trasladado al centro médico del circuito de Assen para hacerse pruebas. Tras la caída, Álex se quedó unos minutos sentado en el suelo y pidió que no le tocaran la zona del hombro derecho para levantarlo.

El subcampeón del mundo de MotoGP se levantó por su propio pie, ayudado por los comisarios, aunque se le vio algo dolorido. Cabe recordar que el pequeño de los hermanos Márquez llegaba a este Gran Premio de Holanda para poner a prueba su físico, después de reaparecer en Brno y tener que retirarse tras la clasificación.

Bandera roja tras una durísima caída de Álex Márquez El piloto español sale por su propio pie, pero muy dañado de su homnro derecho 🙏🏻#DutchGP 🇳🇱 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/KbFJJPewny — DAZN España (@DAZN_ES) June 26, 2026

El parte médico publicado por el equipo Gresini señala que «Alex Márquez ha sufrido una contusión en su hombro derecho y abrasiones en su brazo izquierdo. La radiografía de su hombro dio negativo». Las pruebas han descartado cualquier fractura en el hombro tras la fuerte caída. Además, ninguno de los que estaban por detrás pudo mejorar su tiempo y se metió directamente a la Q2 tras acabar la práctica en décima posición.