Raúl Fernández se reivindica con una victoria al sprint en Assen y Márquez acaba sexto

Raúl Fernández sigue haciendo méritos para renovar con Trackhouse. El madrileño se ha reivindicado con una victoria en la carrera al sprint en Assen tras dominar casi toda la prueba. Ganó con más de medio segundo de ventaja sobre Ogura, segundo, saliendo cuarto después de que le cancelaran su vuelta de la pole por pisar el verde. El piloto español lideró un histórico doblete del Trackhouse por delante de Di Giannantonio y las dos Aprilia oficiales. Márquez acabó sexto después de que Bagnaia fuera sancionado con una posición por pisar el verde en la última vuelta.

Noticia en desarrollo…