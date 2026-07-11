Márquez demuestra que Alemania es su terreno con una pole de récord

Marc Márquez volvió a convertir Sachsenring en su territorio. El piloto de Ducati firmó una exhibición en la clasificación del Gran Premio de Alemania al conquistar la ‘pole position’ con un nuevo récord del circuito, confirmando que el trazado alemán sigue siendo uno de sus grandes feudos, o lo que es lo mismo, su jardín.

Lejos de conformarse con asegurar la primera posición de salida, el ocho veces campeón del mundo apostó por una estrategia diferente. Realizó tres salidas a pista y dos cambios de moto para disponer siempre del mejor neumático posible en el momento decisivo. La apuesta dio resultado: en su última vuelta rebajó el registro de referencia del circuito y selló una pole que refuerza su candidatura tanto para la Sprint como para la carrera del domingo.

La primera fila tendrá un claro color Ducati. Álex Márquez volvió a demostrar su excelente estado de forma al quedarse a apenas unas centésimas de su hermano, mientras que Fabio Di Giannantonio completó el trío de cabeza tras perder el récord de la pista que había establecido anteriormente. Por detrás, Raúl Fernández confirmó las buenas sensaciones mostradas durante todo el fin de semana para liderar la segunda fila junto a Ai Ogura y Fabio Quartararo, que logró superar la Q1 y mantenerse entre los más rápidos.

Accidente brutal de Bezzecchi

La nota más preocupante de la sesión la protagonizó Marco Bezzecchi. El piloto italiano sufrió una violenta caída en la curva 11 cuando peleaba por mejorar su tiempo. Aunque pudo abandonar la pista por su propio pie, lo hizo visiblemente dolorido y pendiente de la revisión médica para confirmar su participación en las carreras del fin de semana.

También hubo trabajo extra para Jorge Martín, que no encontró el ritmo necesario para acercarse a las primeras posiciones y deberá remontar desde la tercera fila. Francesco Bagnaia tampoco consiguió dar el paso esperado y partirá aún más retrasado, obligado a minimizar daños en un circuito donde adelantar nunca resulta sencillo.

Con una nueva pole, un récord de pista y la confianza por las nubes, Marc Márquez vuelve a situarse como el gran favorito en Sachsenring. Si mantiene el ritmo mostrado durante todo el fin de semana, el piloto español tendrá una oportunidad inmejorable para ampliar su leyenda en uno de los circuitos que mejor se adaptan a su pilotaje.