La realidad de Ceuta que oculta Marlaska: siete denuncias por violación y 11 por agresión sexual contra los inmigrantes ilegales

La realidad de Ceuta que oculta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: la Policía ha recibido ya 18 denuncias por agresión sexual contra los los inmigrantes de la invasión ilegal, según ha podido saber OKDIARO. Siete de ellas por violaciones. Las víctimas son, en su mayoría, niñas y jóvenes marroquíes que cruzaron ilegalmente la frontera, al igual que una joven subsahariana y entre ellas también hay una residente ceutí.

Como ha informado recientemente OKDIARIO, una joven sudamericana es la primera vecina de la ciudad autónoma que ha presentado una denuncia por un delito contra la libertad sexual a manos de ilegales del asalto.

Todas las agresiones sexuales y violaciones denunciadas han sido perpetradas por inmigrantes marroquíes, tanto menores como adultos, que en su mayoría atacan a sus víctimas en grupo y siguen deambulando por la ciudad. Entre los denunciantes de las violaciones hay, al menos, un joven marroquí.

Las denuncias aumentan prácticamente a diario, según señalan a OKDIARIO fuentes policiales. No obstante, no todas las personas agredidas por los invasores denuncian, debido al miedo.

Pese a que las cifras son reportadas periódicamente desde la Jefatura Superior de Policía de Ceuta al Ministerio del Interior, el ministro sigue sin hacer pública la estadística de delitos cometidos desde el pasado asalto a la ciudad autónoma.

Según las cifras oficiales del último año completo disponible, en Ceuta se denunciaron 42 agresiones sexuales y cinco violaciones durante todo el 2024, mientras que en estos 22 días desde la invasión ya constan siete por violación y 11 por agresión sexual. Unos hechos de extrema gravedad que desmienten el relato de «normalidad» trasladado hasta ahora por el Gobierno.

El feminismo radical calla y el Gobierno oculta. Frente a esto, el sindicato Jupol, el mayoritario de la Policía Nacional, que ha viajado a Ceuta tras la invasión y ha visto las mismas imágenes duras que sus compañeros están viviendo en cada servicio, ha denunciado públicamente la terrible situación de las agresiones sexuales a niñas en Ceuta. Para alertar especialmente a los ceutíes de lo que está ocurriendo y de que «los violadores andan sueltos».

Jupol ha destacado el drama de un grupo de niñas que se esconden debajo de los furgones policiales en Ceuta para no ser violadas, del que también ha informado OKDIARIO.

Según Jupol, transcurridas tres semanas de la invasión, la situación sigue siendo muy grave y los policías continúan «trabajando al límite de sus capacidades humanas por las miles de personas que todavía quedan en Ceuta de la invasión a pesar de los refuerzos policiales». Los agentes reciben «una media de 200 llamadas al día, entre ellas las de agresiones sexuales», y la tensión va en aumento en las calles.

Menores violados

La Fiscalía del Área de Ceuta ha informado recientemente que desde la entrada irregular hasta el pasado 17 de agosto se han formalizado judicialmente 13 denuncias por agresión sexual. Sin embargo, al no haber podido determinarse por la víctima la identidad del autor en la mayoría de ellas, los procedimientos se encuentran archivados provisionalmente, sin perjuicio de su reapertura si aparecieran nuevos elementos que permitieran dirigir el proceso contra persona determinada.

Fuentes sanitarias del Hospital Universitario de Ceuta han referido la atención de, al menos, cinco niñas menores de 14 años por posibles violaciones durante la primera semana de agosto. Ademas, han advertido que el volumen de personas atendidas que relatan haber sufrido agresiones sexuales es superior al judicializado, habiéndose atendido «más de una decena» de casos compatibles. Sólo el 4 de agosto de 2026 tres de ellos, y entre las personas atendidas hubo, al menos, un varón.

Casos al detalle

Los episodios sobre los que ha trascendido información son una agresión sexual con penetración sobre menor, en concurso con un delito contra la salud pública, ya que al investigado se le atribuye también haber obligado a la menor a vender sustancias estupefacientes. El Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza.

También consta un delito contra la libertad sexual sobre otra menor de la entrada masiva, quien denunció tocamientos de naturaleza sexual. El Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta acordó el ingreso del investigado en prisión provisional.

Asimismo, una mujer ilegal ha denunciado tocamientos. En este caso, el Juzgado de Instrucción número 4 resolvió el procedimiento acordando la expulsión del detenido del territorio nacional.

A estos casos se suma una agresión sexual en Fuente Caballo durante la madrugada del 8 de agosto. Un ciudadano alertó a la Policía de que un hombre estaba agrediendo sexualmente a una mujer en la zona de Fuente Caballo, junto a las escaleras de acceso a la playa. Los agentes acudieron y detuvieron al sospechoso. Tanto investigado como víctima son marroquíes.

Además, una menor llegada en la entrada masiva denunció haber sido violada y fue atendida en el hospital por lesiones relacionadas con los hechos denunciados.

Fuentes sanitarias han indicado la atención de al menos cuatro menores no acompañadas, de las cuales dos referían intentos de violación y otras dos presentaban signos compatibles con violación consumada.

El responsable vecinal de Sidi Embarek, Abdellah Mustafa, también ha declarado públicamente que una joven había llegado al barrio tras haber sido violada en el monte y que él mismo la remitió, acompañada por dos letradas, a presentar una denuncia.

Además, una madrugada un viandante alertó a la Policía Local de que un varón perseguía a una menor de Ceuta por la calle Méndez Núñez, dirigiéndose a ella en árabe e intimidándola mediante gestos de índole sexual. Con apoyo de efectivos militares se procedió a la detención del varón, marroquí, natural del Rif, que había accedido a Ceuta en la entrada masiva. La menor fue trasladada a su domicilio con una crisis de ansiedad.

La denuncia plantea la constatación de la existencia de un elevado número de actos delictivos contra la integridad física y psíquica y la dignidad de la personas consistentes en agresiones sexuales y violaciones.

El PP exige explicaciones a Igualdad

El Partido Popular ha solicitado este jueves la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de lgualdad del Congreso de los Diputados para que comparezca de forma urgente la ministra del ramo, Ana Redondo, para dar cuenta de su actuación ante las graves agresiones sexuales y violaciones sufridas por mujeres y niñas en Ceuta desde la invasión.

Quiere que la ministra aclare los datos e informe de las medidas adoptadas por su Ministerio ante el incremento de estos delitos. Asimismo, pide que explique cómo pretende el Gobierno garantizar la protección efectiva de las mujeres y, especialmente, de las menores.

Denuncia de Vox ante la Fiscalía

Vox ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz ante las violaciones sistemáticas de niñas y mujeres por parte de los extranjeros que invadieron España los pasados 30 y 31 de julio, «que presentan todos los rasgos indiciarios de un acto de terror sexual, toma de posesión y dominación de una parte de la población desprotegida».

Imputa, entre otros, delito de lesa humanidad contra los autores de esas agresiones y violaciones, y reclama una investigación exhaustiva para identificar a los autores y posibles cómplices.

En concreto, exige el escrutinio total y completo de comunicaciones, identificación de los autores y cómplices, y proceder a la investigación igualmente sistemática entre todos los invasores que aún no hayan sido deportados.