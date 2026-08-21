Una patrullera de la Guardia Civil protege el baño de Sánchez en La Mareta mientras las pateras invaden las playas de Murcia y Baleares

Mientras miles de inmigrantes permanecen aún en Ceuta tras la invasión del pasado 30 de julio, otros buscan distintas vías para acceder a la Península. Este miércoles, una patera con 62 inmigrantes ilegales desembarcaba en Cala del Barco (Cartagena, Murcia) a plena luz del día y provocando la sorpresa entre los numerosos bañistas, que mostraron su indignación por el asalto de los ilegales en la playa. Y hace sólo cinco días, se veía una escena similar, en este caso, en las costas baleares: varios inmigrantes llegaban a una playa mallorquina y desembarcaban frente a los bañistas. La falta de vigilancia de la costa y la facilidad con la que los inmigrantes acceden a bordo de pateras controladas por las mafias contrastan con el despliegue de seguridad que blinda las vacaciones de Pedro Sánchez en La Mareta.

El presidente del Gobierno, por ejemplo, dispone de una patrullera de la Guardia Civil para las labores de vigilancia a lo largo de la costa que bordea la residencia, dando así privacidad a sus relajantes baños en compañía de su mujer, Begoña Gómez.

Además, se ha establecido un perímetro marítimo que impide la navegación a menos de un kilómetro del lugar de veraneo del líder socialista. Cabe recordar que la única medida adoptada por el Gobierno tras la invasión para proteger la frontera de Ceuta fue la instalación de unas boyas en el mar de la costa del Tarajal.

Con ello, los escoltas de La Moncloa y los agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ojean permanentemente la costa, para evitar intrusos entre las rocas. Además, se han instalado varias cámaras de seguridad enfocando a las calas.

Todo un dispositivo de seguridad que choca con las quejas de la propia Policía y Guardia Civil por la falta de efectivos y recursos para impedir la entrada de inmigrantes.

«¡Recoged las cosas!»

La llegada de la patera a Cartagena constata un modus operandi de las mafias que no es nuevo. Según relataron algunos testigos, la embarcación apareció de manera repentina y los ilegales se lanzaron al agua para alcanzar la orilla. En ese momento, la embarcación desapareció adentrándose de nuevo en alta mar. Los inmigrantes llegan a pagar hasta 10.000 euros por ser trasladados a las costas españolas.

La escena provocó la sorpresa e indignación de los bañistas y las múltiples personas que en ese momento descansaban en la playa, que tuvieron que abandonar precipitadamente el lugar. Algunos grababan el desembarco con su teléfono móvil. «Es una patera, tío, recoged las cosas», exclamó una mujer que se encontraba con varios acompañantes, otros pedían la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: «¡Llamad a la Policía!».

La llegada de estos inmigrantes ha provocado la respuesta del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), que ha criticado la inacción del Gobierno para frenar las entradas de ilegales.

«No entendemos cómo puede llegar una embarcación de esas dimensiones a nuestras costas sin que sea interceptada, sin que sea localizada, sin ningún tipo de control, no entendemos dónde están los efectivos del Ministerio», afirmó el dirigente popular en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3.

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo (PP), ha exigido también al Gobierno que intensifique el control de las costas. «Esto no puede normalizarse. No podemos aceptar que las mafias que trafican con personas tengan tanta facilidad para llegar hasta nuestras costas», ha aseverado.

Escena habitual en Mallorca

Las playas y calas de Mallorca se han convertido desde hace años en puntos habituales de desembarco para inmigrantes ilegales que completan la dura travesía en patera desde el norte de África. Tras largas horas en alta mar, muchas embarcaciones son interceptadas antes de alcanzar el archipiélago, aunque otras logran su objetivo de tocar tierra. En los últimos días, Baleares ha recibido más de 180 inmigrantes ilegales.